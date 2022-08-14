Приревнував: полтавець сяде на 8 років за вбивство знайомого

8 років позбавлення волі отримав полтавець за вбивство знайомого, повідомила пресслужба обласної прокуратури.
За публічного обвинувачення Полтавської окружної прокуратури 48-річного місцевого жителя визнали винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). У квітні минулого року він, перебуваючи у свого знайомого, приревнував його до своєї дружини та завдав у груди кастет-ножем 4 удари, несумісних із життям.
Ленінський районний суд Полтави призначив чоловіку покарання у видгляді 8 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер