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Надзвичайні новини

Приревнував: полтавець сяде на 8 років за вбивство знайомого

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 258 Коментарів: 1

 

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою

8 років позбавлення волі отримав полтавець за вбивство знайомого, повідомила пресслужба обласної прокуратури.
За публічного обвинувачення Полтавської окружної прокуратури 48-річного місцевого жителя визнали винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). У квітні минулого року він, перебуваючи у свого знайомого, приревнував його до своєї дружини та завдав у груди кастет-ножем 4 удари, несумісних із життям.

Ленінський районний суд Полтави призначив чоловіку покарання у видгляді 8 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.   

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура
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Коментарі: 1

96
KSV:
Сьогодні, 07:55

Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире!!!


0 0

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