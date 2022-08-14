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Кременчук, Благодійність

Кременчужанам терміново потрібні генератор, зварювальний апарат та лопати

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 13

Як допомогти

Кременчуцькі хлопці, які були під Харковом, переїзджають на схід, в поле на передові позиції.

Їм дуже терміново потрібні:

  • генератор,
  • зварювальний апарат,
  • лопати.

Військові зняли ролик, у якому дуже просять земляків допомогти їм придбати необхідні речі. Але хлопців обстрілюють, вони не змогли перекинути це выдео, на якому особисто звертаються за допомогою до кременчужан.

Телефон +380 67 814 22 21 Ольга Борзіна.

Банка від моно 5375411415395552 Кулясов СВ

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Автор: Руслана Горгола
Теги: допомога ЗСУ
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