Кременчужанам терміново потрібні генератор, зварювальний апарат та лопати

Як допомогти
Кременчуцькі хлопці, які були під Харковом, переїзджають на схід, в поле на передові позиції.
Їм дуже терміново потрібні:
Військові зняли ролик, у якому дуже просять земляків допомогти їм придбати необхідні речі. Але хлопців обстрілюють, вони не змогли перекинути це выдео, на якому особисто звертаються за допомогою до кременчужан.
Телефон +380 67 814 22 21 Ольга Борзіна.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер