Кременчужанам терміново потрібні генератор, зварювальний апарат та лопати

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 13

Кременчуцькі хлопці, які були під Харковом, переїзджають на схід, в поле на передові позиції.

Їм дуже терміново потрібні:

генератор,

зварювальний апарат,

лопати.

Військові зняли ролик, у якому дуже просять земляків допомогти їм придбати необхідні речі. Але хлопців обстрілюють, вони не змогли перекинути це выдео, на якому особисто звертаються за допомогою до кременчужан.