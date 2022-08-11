Як у Кременчуці в умовах повномасштабної війни працюють електронні петиції

У Кременчуці вже 8 років існує можливість подавати до місцевої влади електронні петиції. Це доволі зручний інструмент прямої демократії для тих, хто не має часу чи бажання фізично комунікувати із чиновниками.
Також він корисний у часи пандемій, адже фізичного контакту між автором петиції та підписантами немає, а значить і заразитися чи заразити когось неможливо.
Згідно зі статутом міста, електронна петиція, яку адресовано Кременчуцькій міській раді, розглядається в порядку, який встановлено рішенням міської ради, за умови збору на її підтримку не менше, як 250 підписів громадян та не більше 3 місяців із дня оприлюднення петиції.
Щоб створити електронну петицію, треба перейти за посиланням - https://petition.kremen.gov.ua/site. До речі, тут же можна подати й електронне звернення до Кременчуцької міської ради.
Для початку потрібно зареєструватися на цій «платформі».
А тут є вичерпна інформація для користувачів з реєстрації, підтвердження та підпису петиції.
Далі треба перейти на сторінку створення самої електронної петиції.
Тут же можна ознайомитися з такими петиціями:
Також є можливість передивитися архів петицій з січня 2016 року. Це потрібно для розуміння чи вже підіймалося питання, яке вас хвилює, або ж для того, щоб мати якомога більше прикладів.
До речі, з 1 січня 2016 року створена 248 електронних петицій (на 3 серпня). Остання була подана 26 лютого 2022 року, вже після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.
Кременчуцький ТелеграфЪ вирішив дізнатися, як працює цей інструмент прямої демократії у воєнний час. 3 серпня 2022 року була створена та пішла на модерацію власна електронна петиція:
Наступного дня було поставлено питання до техпідтримки на «платформі» електронних петицій щодо тривалості процесу модерації. У відповідь було отримано посилання на Положення про порядок розгляду електронних петицій, згідно з п. 3.1 якого, електронна петиція має бути оприлюднена протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором). А згідно з п. 3.2. оприлюднення такої петиції не здійснюється у разі невідповідності її встановленим вимогам, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.
8 серпня строки оприлюднення чи неоприлюднення електронної петиції (з повідомленням автора) остаточно минули. Тож прийшлося дзвонити до Управління по роботі зі зверненнями громадян Кременчуцької міської ради, а потім і до Управління інформаційно-комп'ютерних технологій. На жаль, ні там, ні там допомогти не змогли. Водночас того ж 8 серпня було опубліковано 4 електронні петиції.
Примітно, що дві з них від одного автора та опубліковані заднім числом, з пропозицією назвати одну з вулиць Кременчука іменем капітана Мехеди Сергія Олександровича:
Вочевидь автор створив другу петицію через те, що не побачив першої серед опублікованих у визначений Положенням строк. Про неоублікування цих петицій ТелеграфЪ уже писав.
Третя петиція про необхідність облаштувати питні фонтанчики місцях відпочинку та на основних шляхах курсування пішоходів вулицями Кременчука - від 3 серпня.
Четверта петиція про необхідність встановити автоматизовану систему оплати проїзду у громадському транспорті Кременчука - від 7 серпня.
Чому ж від 27 лютого до 8 серпня електронні петиції, які адресовано Кременчуцькій міській раді, не публікувалися на «платформі» петицій та звернень, залишається загадкою. Як і те, чи справно працюватиме цей інструмент прямої демократії надалі.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер