Як у Кременчуці в умовах повномасштабної війни працюють електронні петиції

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 223

У Кременчуці вже 8 років існує можливість подавати до місцевої влади електронні петиції. Це доволі зручний інструмент прямої демократії для тих, хто не має часу чи бажання фізично комунікувати із чиновниками.

Також він корисний у часи пандемій, адже фізичного контакту між автором петиції та підписантами немає, а значить і заразитися чи заразити когось неможливо.

Згідно зі статутом міста, електронна петиція, яку адресовано Кременчуцькій міській раді, розглядається в порядку, який встановлено рішенням міської ради, за умови збору на її підтримку не менше, як 250 підписів громадян та не більше 3 місяців із дня оприлюднення петиції.

Щоб створити електронну петицію, треба перейти за посиланням - https://petition.kremen.gov.ua/site. До речі, тут же можна подати й електронне звернення до Кременчуцької міської ради.

Для початку потрібно зареєструватися на цій «платформі».

А тут є вичерпна інформація для користувачів з реєстрації, підтвердження та підпису петиції.

Далі треба перейти на сторінку створення самої електронної петиції .

Тут же можна ознайомитися з такими петиціями:

у яких триває збір підписів;

які перебувають на розгляді;

які вже з відповіддю.

Також є можливість передивитися архів петицій з січня 2016 року. Це потрібно для розуміння чи вже підіймалося питання, яке вас хвилює, або ж для того, щоб мати якомога більше прикладів.

До речі, з 1 січня 2016 року створена 248 електронних петицій (на 3 серпня). Остання була подана 26 лютого 2022 року , вже після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Кременчуцький ТелеграфЪ вирішив дізнатися, як працює цей інструмент прямої демократії у воєнний час. 3 серпня 2022 року була створена та пішла на модерацію власна електронна петиція:

У зв'язку зі значними кліматичними змінами, щорічним збільшенням негативним впливом сонця на громадян, особливо з серцево-судинними захворюваннями, прохання встановити (та відновити ті, що були) питні фонтанчики у парках та в подальшому у таких місцях скупчення людей, як пересадочні зупинки громадського транспорту (міського та приміського), та на основних шляхах курсування жителів Кременчука та гостей міста.

Наступного дня було поставлено питання до техпідтримки на «платформі» електронних петицій щодо тривалості процесу модерації. У відповідь було отримано посилання на Положення про порядок розгляду електронних петицій, згідно з п. 3.1 якого, електронна петиція має бути оприлюднена протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором). А згідно з п. 3.2. оприлюднення такої петиції не здійснюється у разі невідповідності її встановленим вимогам, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

8 серпня строки оприлюднення чи неоприлюднення електронної петиції (з повідомленням автора) остаточно минули. Тож прийшлося дзвонити до Управління по роботі зі зверненнями громадян Кременчуцької міської ради, а потім і до Управління інформаційно-комп'ютерних технологій. На жаль, ні там, ні там допомогти не змогли. Водночас того ж 8 серпня було опубліковано 4 електронні петиції.

Примітно, що дві з них від одного автора та опубліковані заднім числом, з пропозицією назвати одну з вулиць Кременчука іменем капітана Мехеди Сергія Олександровича:

Вочевидь автор створив другу петицію через те, що не побачив першої серед опублікованих у визначений Положенням строк. Про неоублікування цих петицій ТелеграфЪ уже писав.

Третя петиція про необхідність облаштувати питні фонтанчики місцях відпочинку та на основних шляхах курсування пішоходів вулицями Кременчука - від 3 серпня.

Четверта петиція про необхідність встановити автоматизовану систему оплати проїзду у громадському транспорті Кременчука - від 7 серпня.

Чому ж від 27 лютого до 8 серпня електронні петиції, які адресовано Кременчуцькій міській раді, не публікувалися на «платформі» петицій та звернень, залишається загадкою. Як і те, чи справно працюватиме цей інструмент прямої демократії надалі.