Від Горького до Макаренка: з 17 серпня стартує голосування за нові назви вулиць Кременчука

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З 17 серпня до 7 вересня відбудеться другий етап голосування за нові назви вулиць Кременчука в рамках деколонізації. На голосування виносять наступні вулиці в алфавітному порядку (№31-60).

На комісії з питань найменування об'єктів топоніміки розглянули питання щодо зручності голосування. Більшість містян не змогли проголосувати за допомогою системи ID.GOV.UA. Оскільки це всеукраїнський сервіс містянам порадили скористатися реєстрацією через електронну пошту та номер телефону.

Список вулиць, які виносять на голосування:

вулиця Горького

провулок Грозненський

вулиця Декабристів

провулок Декабристів

провулок Дмитра Шостаковича

вулиця Добролюбова

провулок Докучаєва

провулок Ернста Тельмана

вулиця Зої Космодем'янської

вулиця Івана Сєченова

провулок Інтернаціональний

провулок Комарова (с. Потоки)

провулок Краснопрудний

вулиця Кронштадтська

провулок Кутузова

вулиця Левітана

вулиця Лейтенанта Шмідта

вулиця Леонова

вулиця Леонова (с. Придніпрянське)

вулиця Лермонтова

вулиця Ломоносова

вулиця Лізи Чайкіної

провулок Лізи Чайкіної

провулок Льва Толстого

провулок Макаренка

провулок 2-й Макаренка

проїзд 1-й Макаренка

проїзд 2-й Макаренка

провулок Марина Раскової

вулиця Маршала Говорова

провулок Маршала Говорова

Форма обговорення: електронне голосування, а також приймаються та рахуються голоси громадськості за визначені вулиці, надіслані у письмовому вигляді.

Адреси для прийому письмових пропозицій:

виконавчий комітет Кременчуцької міської ради: пл. Перемоги, 2, Кременчук

департамент «Центр надання адміністративних послуг»: вул. Гагаріна, 14, Кременчук

контакт-центри за місцем проживання Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій.

Електронна адреса: Вебпортал Кременчуцької міської ради за посиланням.

Для електронного голосування необхідно пройти авторизацію за допомогою системи ID.GOV.UA. Телефон для довідок: 1563

Заяви надавати обов’язково зазначаючи:

ПІБ, адреса (місце реєстрації), контактні дані громадянина, який подає пропозицію;

ПІБ, адреса (місце реєстрації), контактні дані громадянина, який подає пропозицію; зміст заяви;

дата надання пропозиції, а також підпис.

Особа, яка надає заяву, відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних» погоджується на обробку її персональних даних з метою опрацювання отриманої від неї інформації. Анонімні пропозиції не розглядаються.