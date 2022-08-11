Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Кременчук, Прощаємося із СРСР

Від Горького до Макаренка: з 17 серпня стартує голосування за нові назви вулиць Кременчука

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 320

 

Голосування триватиме три тижні 

З 17 серпня до 7 вересня відбудеться другий етап голосування за нові назви вулиць Кременчука в рамках деколонізації. На голосування виносять наступні вулиці в алфавітному порядку (№31-60).

На комісії з питань найменування об'єктів топоніміки розглянули питання щодо зручності голосування. Більшість містян не змогли проголосувати за допомогою системи ID.GOV.UA. Оскільки це всеукраїнський сервіс містянам порадили скористатися реєстрацією через електронну пошту та номер телефону. 

Як проголосувати за нові назви вулиць у Кременчуці
Які 136 вулиць Кременчука перейменують: чи потрапляє ваша вулиця під «дерусифікацію»

Список вулиць, які виносять на голосування:

  • вулиця Горького
  • провулок Грозненський
  • вулиця Декабристів
  • провулок Декабристів
  • провулок Дмитра Шостаковича
  • вулиця Добролюбова
  • провулок Докучаєва
  • провулок Ернста Тельмана
  • вулиця Зої Космодем'янської
  • вулиця Івана Сєченова
  • провулок Інтернаціональний
  • провулок Комарова (с. Потоки)
  • провулок Краснопрудний
  • вулиця Кронштадтська
  • провулок Кутузова
  • вулиця Левітана
  • вулиця Лейтенанта Шмідта 
  • вулиця Леонова
  • вулиця Леонова (с. Придніпрянське) 
  • вулиця Лермонтова
  • вулиця Ломоносова
  • вулиця Лізи Чайкіної
  • провулок Лізи Чайкіної
  • провулок Льва Толстого
  • провулок Макаренка
  • провулок 2-й Макаренка
  • проїзд 1-й Макаренка
  • проїзд 2-й Макаренка
  • провулок Марина Раскової
  • вулиця Маршала Говорова
  • провулок Маршала Говорова

Форма обговорення: електронне голосування, а також приймаються та рахуються голоси громадськості за визначені вулиці, надіслані у письмовому вигляді.

Адреси для прийому письмових пропозицій:

  • виконавчий комітет Кременчуцької міської ради: пл. Перемоги, 2, Кременчук
  • департамент «Центр надання адміністративних послуг»: вул. Гагаріна, 14, Кременчук
  • контакт-центри за місцем проживання Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій.

Електронна адреса: Вебпортал Кременчуцької міської ради за посиланням.
Для електронного голосування необхідно пройти авторизацію за допомогою системи ID.GOV.UA. Телефон для довідок: 1563

  • Заяви надавати обов’язково зазначаючи:
    ПІБ, адреса (місце реєстрації), контактні дані громадянина, який подає пропозицію;
  • зміст заяви;
  • дата надання пропозиції, а також підпис.

Особа, яка надає заяву, відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних» погоджується на обробку її персональних даних з метою опрацювання отриманої від неї інформації. Анонімні пропозиції не розглядаються.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: перейменування декомунізація дерусифікація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 30 від 28 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

Всі pdf

Вверх