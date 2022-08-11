Від Горького до Макаренка: з 17 серпня стартує голосування за нові назви вулиць Кременчука

З 17 серпня до 7 вересня відбудеться другий етап голосування за нові назви вулиць Кременчука в рамках деколонізації. На голосування виносять наступні вулиці в алфавітному порядку (№31-60).
На комісії з питань найменування об'єктів топоніміки розглянули питання щодо зручності голосування. Більшість містян не змогли проголосувати за допомогою системи ID.GOV.UA. Оскільки це всеукраїнський сервіс містянам порадили скористатися реєстрацією через електронну пошту та номер телефону.
Форма обговорення: електронне голосування, а також приймаються та рахуються голоси громадськості за визначені вулиці, надіслані у письмовому вигляді.
Адреси для прийому письмових пропозицій:
Електронна адреса: Вебпортал Кременчуцької міської ради за посиланням.
Для електронного голосування необхідно пройти авторизацію за допомогою системи ID.GOV.UA. Телефон для довідок: 1563
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер