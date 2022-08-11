Ультрас «Ворскли» публічно засудили трансфер футболіста з російського клубу

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 47

На початку серпня полтавська «Ворскла» підписала двох гравців: 20-річного бразильця Габріеля Да Роса Назаріо та 20-річного захисника Андрія Ткачука.

Футболіст Андрій Ткачук до самого початку повномасштабної війни з росією був гравцем «торпедо» москва. Грав у другому за статусом російському дивізіоні.

Ультрас «Ворскли» не залишилися осторонь цього факту, адже війна триває з 2014 року й багато хто з фанатів стоїть на захисті держави. Фанати «White-Green Life» на своїй сторінці у фесбуці опублікували заяву.