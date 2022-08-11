Ультрас «Ворскли» публічно засудили трансфер футболіста з російського клубу

На початку серпня полтавська «Ворскла» підписала двох гравців: 20-річного бразильця Габріеля Да Роса Назаріо та 20-річного захисника Андрія Ткачука.
Футболіст Андрій Ткачук до самого початку повномасштабної війни з росією був гравцем «торпедо» москва. Грав у другому за статусом російському дивізіоні.
Ультрас «Ворскли» не залишилися осторонь цього факту, адже війна триває з 2014 року й багато хто з фанатів стоїть на захисті держави. Фанати «White-Green Life» на своїй сторінці у фесбуці опублікували заяву.
- На днях Ворскла оголосила про перехід до клубу Андрія Кравчука. Гравця, який ще донедавна грав у торпедо з московії.
У той час, коли війна триває 9 рік і десятки людей з нашої трибуни у різних підрозділах ЗСУ боронять Україну від зазіхань московитів, а інші активно допомагають у тилу та забезпеченням наших хлопців, клуб дозволяє собі підписання гравців з, м’яко кажучи, сумнівною репутацією.
Ми засуджуємо дії кожного працівника клубу, який допустив появу цієї людини в команді. Ми не терпітимемо жодного гравця, для якого криваві рублі дорожчі за гордість та честь бути українцем.
Тим, хто сприяв або з чиєї мовчазної згоди цей гравець з’явився у Ворсклі - ганьба. Андрію, забирайся геть, тобі тут не раді!
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер