Ніч у регіонах: удари по Запоріжжю, Дніпропетровщині та Миколаєву

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 664

В Запоріжжі - два прильоти. Ракетного обстрілу зазнав об’єкт інфраструктури в Заводському районі міста. Є один постраждалий, який отримав поранення від осколків скла. На Запоріжжі зафіксовано обстріли з артилерії та танків біля Залізничного, Варварівки, Мар’їнки, Гуляйполя, Новосілки, Гуляйпільського і Темирівки.

Дніпропетровщина. Обстріли Нікопольського та Криворізького районів. У Нікопольському, попередньо, без постраждалих. Один будинок знищений, майже 50 – пошкоджені. На трьох місцевих підприємствах пошкоджені будівлі та транспорт. У місті перебита лінія електропередач. Кілька тисяч нікопольчан без світла. У Криворізькому районі ворог ударив з «Ураганів» по двох громадах – Широківській та Карпівській. У Широкому є руйнування житла. Пораненій жінці надано допомогу.

Харківщина. Вночі зафіксовано чотири пуски ракет (імовірно ЗРК С-300) з напрямку Бєлгорода по Харкову. Дві ракети влучили в промисловий об’єкт Немишлянського району. Ще дві, попередньо, в Індустріальний район. Дані щодо наслідків з’ясовуються. Постраждалих немає. Російська армія обстрілювала Чугуївський, Харківський, Ізюмський райони. У м. Чугуїв були влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. У Харківському районі – кілька прильотів на території приватних домоволодінь. Протягом доби по області госпіталізували чотирьох цивільних, одна людина загинула.

Миколаїв. Сьогодні близько 4.00 та після 6.00 у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста. За попередньою інформацією пошкоджено житлові будинки, внаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків виникла пожежа. Попередньо, без жертв та постраждалих. Сьогодні вночі також були обстріли с. Явкине Баштанської громади. Попередньо без жертв.

Сумщина. Ракетні мінометні обстріли Путивльської та Краснопільської громад. Попередньо, без втрат і руйнувань. За минулу добу росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних Краснопільської, Миропільської та Юнаківської громад області.

Чернігівщина. За минулу добу було чотири обстріли прикордонних територій. Із них два – вночі, по територіях біля сіл Новгород-Сіверського району. Без втрат та руйнувань.

Луганщина. Протягом минулої доби ворогом випущені три ракети, п’ять разів застосована ствольна артилерія, ще п’ять – реактивна. Атаки ворога підтримувалися мінометними та танковими обстрілами. В районах вісьмох населених пунктів росіяни бомбардували з повітря. Продовжується насильницька мобілізація на тимчасово окупованих територіях. За наявною інформацією, лише у Старобільську цього тижня росіяни відправили на фронт близько 80 чоловіків.

Донеччина. Зранку інтенсивні обстріли Мар'їнки і Красногорівки. Обстріл центральної частини Авдіївки. Бої в районі селища Піски тривали майже всю ніч. Вночі – ракетний удар та артилерійський обстріл опорної школи в селищі Очеретине. Населені пункти, які потрапили під обстріли за минулу добу: житлові сектори Авдіївки (також кемпінг, адмінбудівля), Бахмута, Сіверська, Соледара, с. Шевченко, Ласточкіне, Бахмутське, Георгіївка, поле в м. Часів Яр. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Триває евакуація населення. 3а добу троє мирних були вбиті, пʼятеро поранені.

Херсонщина. Ситуація залишається напруженою, протягом доби на території області йшли бойові дії, вибухи було чутно практично у всіх громадах. У Кочубеївській громаді внаслідок обстрілу росіянами є поранені двоє місцевих жителів. Майже щодня є поранені в інших громадах Бериславського району. Більшість окупованих сіл значно пошкоджені, а звільнені села практично знищені. Продовжують надходити повідомлення про викрадення людей; окупанти викрали голову Горностаївської громади на Херсонщині Сергія Ляхно, напередодні він відмовився від співпраці з рашистами. На своїх пропагандистських ЗМІ окупанти продовжують анонсувати проведення референдуму.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінничині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.