Допоможіть придбати бандероавтомобіль: кременчужани збирають допомогу

Кременчужани збирають кошти на автомобіль для спецпідрозділу. Про це повідомив волонтер Віталій Смірнов.

- Збираємо ось на цей бандеромобіль. Для спецпідрозділу, який носить горду і ославлену першу літеру алфавіту у своїй назві.

Авто знайшли, за офіційним запитом від частини, з відповідними листами і документами. Вартість до 7000€ (з урахуванням ТО і топлива). Це близько 280 000 грн. Чи великі це кошти - так. Чи ми впораємося - так. Через 10 днів авто буде в Україні. Зараз, з необхідної суми, маємо трохи більше 30 000 грн. Прошу всіх небайдужих долучитися до збору на автівку. Великі справи робляться малими кроками. Як діло зробимо - обов’язково покажемо, з актами прийому - передачі від частини, - розповів Віталій.