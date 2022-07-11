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Допоможіть придбати бандероавтомобіль: кременчужани збирають допомогу

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 208

 

Необхідно зібрати близько 250 000 грн

Кременчужани збирають кошти на автомобіль для спецпідрозділу. Про це повідомив волонтер Віталій Смірнов. 

- Збираємо ось на цей бандеромобіль. Для спецпідрозділу, який носить горду і ославлену першу літеру алфавіту у своїй назві.

Авто знайшли, за офіційним запитом від частини, з відповідними листами і документами. Вартість до 7000€ (з урахуванням ТО і топлива). Це близько 280 000 грн. Чи великі це кошти - так. Чи ми впораємося - так. Через 10 днів авто буде в Україні. Зараз, з необхідної суми, маємо трохи більше 30 000 грн. Прошу всіх небайдужих долучитися до збору на автівку. Великі справи робляться малими кроками. Як діло зробимо - обов’язково покажемо, з актами прийому - передачі від частини, - розповів Віталій. 

Реквізити для допомоги: 5168 7427 3082 4715
Paypall: vitalii_smirnov@ukr.net

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога
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Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

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