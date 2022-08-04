Про стан справ за минулу добу в Кременчуцькому районі

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 300

Навіщо громадяни викликали поліцію та ДСНС

Триває 162 доба героїчної оборони нашої держави. Ситуація на фронті не змінилася, окрім того, що ворог почав скупчувати свої війська у бік Херсону.

Про це на ранковому брифінгу заявив Артем Даценко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації

- Але, як говорив наш президент: це їм не допоможе, це марна справа, - заявив він.

У Кременчуцькому районі доба минула більш-менш спокійно, без резонансних злочинів та надзвичайних подій.

Громадяни 8 разів викликали поліцію щодо осіб у стані алкогольного сп'яніння. Також виявлено 5 водіїв на підпитку, щодо яких складено протоколи за ст. 130 КУпАП.

Фактів домашнього насильства та наркозлочинів не виявлено.

За минулу добу ДСНСники 2 рази виїжджали на виклики: