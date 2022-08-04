«Кремінь» у результативному матчі програв «Олександрії»

Вчооа, 3-го серпня, футбольний клуб «Кремінь» в рамках підготовки до чемпіонату зіграв черговий спаринг. Цього разу синьо-білі вирушили до Олександрії, де зіграли з «Олександрією».
Матч завершився з рахунком 5:3. За олександрійців забитими голами відзначилися: Сергій Рибалка (31', пен), Сергій Гринь (40'), Владислав Калітвінцев (52'), Денис Костишин (59') та Богдан Кобзар (71').
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер