«Кремінь» у результативному матчі програв «Олександрії»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 295

Вчооа, 3-го серпня, футбольний клуб «Кремінь» в рамках підготовки до чемпіонату зіграв черговий спаринг. Цього разу синьо-білі вирушили до Олександрії, де зіграли з «Олександрією».

Матч завершився з рахунком 5:3. За олександрійців забитими голами відзначилися: Сергій Рибалка (31', пен), Сергій Гринь (40'), Владислав Калітвінцев (52'), Денис Костишин (59') та Богдан Кобзар (71').