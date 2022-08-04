«Доброго вечора, ми з пістолетом!» У 22-річного кременчужанина копи знайшли зброю

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Подія сталася 3-го серпня близько 16.00 на вулиці Білаша

Кременчуцькі патрульні знайшли у 22-річного хлопця пістолет. Про це повідомляє патрульна поліція нашого міста.

Подія сталася вчора, 3-го серпня, близько 16.00 на вулиці О. Білаша. Під час патрулювання поліцейські помітили чоловіка, який своєю поведінкою викликав підозру. При поверхневій перевірці у 22-річного хлопця інспектори виявили пістолет.

Для з’ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.