Копи знайшли в оселі полтавця 5 кг канабісу та коноплі висотою 2 м

Під час санкціонованого обшуку домогосподарства 39-річного полтавця копи вилучили у нього рослини конопель та близько 5 кілограмів канабісу. Про це повідомляє слідче управління ГУНП та управління боротьби з наркозлочинністю.
На земельній ділянці чоловіка знайшли кілька десятків рослин конопель висотою понад 2 метри, а в господарському приміщенні – жмути конопель та мішки з подрібненими фрагментами нарковмісних рослин.
Під час процесуальних дій слідчі вилучили близько 5 кілограмів канабісу, садові горщики із саджанцями та приладдя для вирощування конопель. Речові докази спрямували на судову експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення полтавцю про підозру у вчиненні наркозлочинів.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, здійснюють розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.310 (Незаконний посів або незаконне вирощування конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер