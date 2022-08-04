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Надзвичайні новини, Полтавщина

Копи знайшли в оселі полтавця 5 кг канабісу та коноплі висотою 2 м

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 264

 

Чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі

Під час санкціонованого обшуку домогосподарства 39-річного полтавця копи вилучили у нього рослини конопель та близько 5 кілограмів канабісу. Про це повідомляє слідче управління ГУНП та управління боротьби з наркозлочинністю.

На земельній ділянці чоловіка знайшли кілька десятків рослин конопель висотою понад 2 метри, а в господарському приміщенні – жмути конопель та мішки з подрібненими фрагментами нарковмісних рослин.

Під час процесуальних дій слідчі вилучили близько 5 кілограмів канабісу, садові горщики із саджанцями та приладдя для вирощування конопель. Речові докази спрямували на судову експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення полтавцю про підозру у вчиненні наркозлочинів.

Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, здійснюють розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.310 (Незаконний посів або незаконне вирощування конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: наркотики канабіс коноплі Полтава
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