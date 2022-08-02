Відправ монети на фронт - допоможи ЗСУ

Нацбанк оголосив про проведення благодійної акції «Смілива гривня». Так, протягом трьох місяців триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Зібрані гроші перерахують на потреби на потреби ЗСУ.
Пункти мобілізації монет працюватимуть із 1 серпня до 31 жовтня 2022 року у відділеннях уповноважених банків – АТ Ощадбанк та АТ ПУМБ в усіх регіонах країни, де працюють ці банки.
В НБУ додають, що можна також організувати колективний збір коштів серед громад певного району, житлового комплексу, на роботі або в інших спільнотах.
Відзначають, що 5 млрд грн – це приблизно 70 сучасних безпілотників BAYRAKTAR, або 25 реактивних артилерійських систем залпового вогню HIMARS, або 50 танків Т-90, або 150 машин бойової піхоти.
Нагадаємо, НБУ подовжив термін обміну монет 1, 2 та 5 копійок, які вже перестали бути платіжними засобами, до 30 вересня 2023 року,
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 29 від 21 липня 2022Читати номер