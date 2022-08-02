Відправ монети на фронт - допоможи ЗСУ

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Нацбанк оголосив про проведення благодійної акції «Смілива гривня». Так, протягом трьох місяців триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Зібрані гроші перерахують на потреби на потреби ЗСУ.

«Наразі в обігу перебуває понад 14 млрд монет на суму більше 5 млрд грн. Значна кількість розмінних монет, зокрема монет номіналом 10 коп. (28,5% від загальної кількості монет в обігу) та 50 коп. (9,3% від загальної кількості) часто не використовується громадянами для готівкових розрахунків та лежить у скарбничках чи кишенях. Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника», - йдеться в повідомленні.

Пункти мобілізації монет працюватимуть із 1 серпня до 31 жовтня 2022 року у відділеннях уповноважених банків – АТ Ощадбанк та АТ ПУМБ в усіх регіонах країни, де працюють ці банки.

В НБУ додають, що можна також організувати колективний збір коштів серед громад певного району, житлового комплексу, на роботі або в інших спільнотах.

Відзначають, що 5 млрд грн – це приблизно 70 сучасних безпілотників BAYRAKTAR, або 25 реактивних артилерійських систем залпового вогню HIMARS, або 50 танків Т-90, або 150 машин бойової піхоти.

Нагадаємо, НБУ подовжив термін обміну монет 1, 2 та 5 копійок, які вже перестали бути платіжними засобами, до 30 вересня 2023 року,



