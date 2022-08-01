У Кременчуці однорічна дитина захворіла на COVID-19

1 серпня у Кременчуці зареєстрували лише один новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіла однорічна дитина, яка перебуває на лікуванні в інфекційному шпиталі. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.
Наразі в інфекційних шпиталях на лікуванні від COVID-19 перебуває два пацієнти.
По даних випадках проводиться епідемічне розслідування, з'ясовується коло контактних осіб.
Одужав один пацієнт. Випадків смерті не зареєстровано.
Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 24 133 випадки хвороби: одужало 23 408, померло 721.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер