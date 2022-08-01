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Кошти на власну справу родинам ветеранів та загиблих захисників

Сьогодні, 21:32 Переглядів: 0

Хто може отримати до 20 тис. грн

Близькі родичі ветеранів, а також загиблих учасників бойових дій зі статусом внутрішньо переміщених осіб можуть отримати до 20 тис. грн відшкодування на ведення власного бізнесу. Відповідну програму мікрофінансування підприємництва продовжує втілювати Український ветеранський фонд.

Взяти участь у програмі можуть ветерани та ветеранки, їхні дружини чи чоловіки, батьки, діти  учасників бойових дій (зокрема, всиновлені), а також родичі загиблих захисників та героїв Небесної сотні.

Подати заявку на отримання допомоги можна на сайті Українського ветеранського фонду в розділі мікрофінансування бізнесу - https://20000.mva.gov.ua/

Для цього потрібно відповідати одразу трьом критеріям:

  • бути ветераном чи членом родини ветерана;
  • бути ФОПом чи самозайнятою особою;
  • мати статус внутрішньо переміщеної особи, набутий після 24 лютого 2022 року.

А також мати такі документи:

  • паспорт заявника з пропискою;
  • довідка ВПО (скриншот з Дії не підходить);
  • виписка чи витяг з ЄДР про ФОП, чи самозайняту особу;
  • документ, що підтверджує статус ветерана: посвідчення УБД, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення учасника війни;
  • документ, що підтверджує спільне проживання з ветераном до війни, свідоцтво про одруження чи свідоцтво про народження дитини;
  • документи, що підтверджують покупку після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів (чек або видаткова накладна).

Якщо заявка відповідатиме вимогам, після перевірки документів і схвалення – можна буде отримати кошти протягом 10 днів.

Програма триватиме до закінчення дії воєнного стану.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: допомога ВПО
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