Кошти на власну справу родинам ветеранів та загиблих захисників

Хто може отримати до 20 тис. грн
Близькі родичі ветеранів, а також загиблих учасників бойових дій зі статусом внутрішньо переміщених осіб можуть отримати до 20 тис. грн відшкодування на ведення власного бізнесу. Відповідну програму мікрофінансування підприємництва продовжує втілювати Український ветеранський фонд.
Взяти участь у програмі можуть ветерани та ветеранки, їхні дружини чи чоловіки, батьки, діти учасників бойових дій (зокрема, всиновлені), а також родичі загиблих захисників та героїв Небесної сотні.
Подати заявку на отримання допомоги можна на сайті Українського ветеранського фонду в розділі мікрофінансування бізнесу - https://20000.mva.gov.ua/
Для цього потрібно відповідати одразу трьом критеріям:
А також мати такі документи:
Якщо заявка відповідатиме вимогам, після перевірки документів і схвалення – можна буде отримати кошти протягом 10 днів.
Програма триватиме до закінчення дії воєнного стану.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер