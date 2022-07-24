Військові СБУ знищили танк, у якому 15 окупантів дивились кіно

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 114

Військові контррозвідники Служби безпеки України знищили ударним дроном російський танк Т-72 і 15 загарбників. Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Спецслужба наводить перехоплену розповідь окупанта-очевидця своїй матері. За словами загарбника, його колеги зібрались на танку подивитись кінофільм.

Внаслідок ювелірного влучання снаряду з українського бойового коптера окупанти були знищені.

«Мамо, сьогодні у нас таке шапіто було! О другій годині ночі 15 «двохсотих». Бо вони на танку дивились усі кіно. Коротше, у башту скинули, бл*, дроном! Дроном, мамо, дроном, це п*здець! Просто підлетіли, скинули боєприпас і його розірвало», - каже окупант.



Де саме відбулось «ювелірне втручання», в СБУ не уточнюють.