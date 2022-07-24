Кременчук втратив захисницю: на війні загинула Крістіна Зосімова

18 липня 2022 року загинула кременчужанка Крістіна Зосімова.
Учасниця бойових дій, Крістіна служила солдатом та пішла на військову службу за контрактом.
Загинула під час військової агресії росії проти України в результаті бойового зіткнення із супротивником під час захисту Батьківщини, виявивши стійкість.
У Крістіни залишилась мати.
Прощання з Крістіною Зосімовою відбудеться 25 липня
11:00 - прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
12:00 - прощання у Свято-Миколаївському соборі;
13:00 - виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Пам‘яті.
Герої не вмирають. Світла пам’ять!
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер