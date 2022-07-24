Кременчук втратив захисницю: на війні загинула Крістіна Зосімова

Сьогодні, 11:50 Переглядів: 417

18 липня 2022 року загинула кременчужанка Крістіна Зосімова.

Учасниця бойових дій, Крістіна служила солдатом та пішла на військову службу за контрактом.

Загинула під час військової агресії росії проти України в результаті бойового зіткнення із супротивником під час захисту Батьківщини, виявивши стійкість.

У Крістіни залишилась мати.

Прощання з Крістіною Зосімовою відбудеться 25 липня

11:00 - прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12:00 - прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13:00 - виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Пам‘яті.

Герої не вмирають. Світла пам’ять!