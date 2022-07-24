Ніч у регіонах: обстріли Миколаївщини, Хмельниччини, важка ситуація - на Херсонщині

Сьогодні, 10:59 Переглядів: 519

У Дніпропетровській області напередодні ввечері ворог обстріляв Криворізький район. Ударив зі ствольної артилерії по одному з сіл Зеленодольськоі громади. Без жертв на руйнувань.

У Харківській області зранку в с. Залінійне через обстріли окупантів горіла прибудова до житлового будинку. Постраждалих немає. По області ворог протягом доби завдавав удари по Харківському, Богогодухівському, Чугуївському, Лозівському, Ізюмському районах. Пошкоджені будинки, горіли господарчі споруди, відкриті території. За добу постраждала одна людина у Лозівському районі.

У Луганській області, у Кадіївці, через обстріли руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються. Поблизу Лисичанська наші артилеристи накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію. Знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога. Багато росіян поранено.

Окупанти продовжують застосовувати штурмову та армійську авіацію, ракетний та артилерійський терор мирного населення. Уночі завдали чотири ракетні та один авіаудар.

У Донецькій області за добу під обстрілами були житлові сектори м. Торецьк, Авдіївки (там також обстріляли промисловий і гаражний кооператив), с.Кам’янка, с.Веселе, смт Гостре. На ранок були обстріли старої частини Авдіївки, околиць Курахового, Красногорівки та Мар'їнки. У Костянтинівці в результаті нічного обстрілу зруйнована школа, у Новодмитрівці – дитячий садок. За добу по області – двоє загиблих і двоє поранених.

Миколаїв: Учора ввечері ворог обстріляв житлові квартали у Корабельному районі - випущено чотири крилатих ракети типу "Калібр", внаслідок чого пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі, гараж. Відомо про п‘ятьох поранених, серед них – підліток. Сьогодні зранку Миколаїв знову зазнав ворожих обстрілів. Інформація щодо наслідків уточнюється.

В Херсонській області ситуація є стабільно напруженою. Місцеві жителі практично всіх районів повідомляють про числені обстріли та вибухи. Критична ситуація у населених пунктах Високопільської, Бериславської, Калинівської, Великоолександрівської, Нововоронцовської та Каховської громад. Від обстрілів на території цих та прилеглих громад горять поля та ліси, а у окупованих селах знищуюють вцілілі будинки та соцінфраструктура.

Зранку у Хмельницькій області лунають вибухи, працює система Протиповітряної оборони. Деталей на даний час немає.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Вінничині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Житомирщині, Чернігівщині та Київщині.