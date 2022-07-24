Що писали світові ЗМІ про Україну минулого тижня
Сьогодні, 13:55
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Перші шпальти світових змі - про війну, можливу продовольчу кризу та наших військових
Перші шпальти світових ЗМІ як і раніше рясніють заголовками про Україну. Окрім військового конфлікту ЗМІ активно висвітлювали тему продовольства: «пшеничний мир», які країни постраждають від дефіциту пшениці. Інтерв’ю з президентом Зеленським, як працюють і навчаються українські військові. Також окрема тема - про бійців «Азову».
Ось головні теми теми газет, що вийшли в світ минулого тижня.
- «The Independent» розмовляє з фермерами по всій Україні, колись відомою як житниця світу, чиї тварини та посіви були спустошені війною, яка задушила глобальне постачання їжі
- Україна може випустити зерно після угоди з Росією». Абрамовича помітили на підписанні угоди
- Біля шотландського узбережжя готують моряків для українського фронту
- Розповідь про бійців Азова, яких бояться та прославляють
- Росія і Україна підписали пшеничний мир і запобігли світовій продовольчій кризі.
- Уряди Москви та Києва розблокують експорт українського зерна та російських добрив.
- Посередництво ООН і Туреччини досягає підписання першого далекосяжного пакту після п'яти місяців війни
- П'ятірка країн, найбільш вразливих до дефіциту російської та української пшениці
- Як на фронті українці воюють своїми дронами
- «Заморожування конфлікту з Російською Федерацією означає паузу, яка дає Російській Федерації перерву для відпочинку», — сказав пан Зеленський в інтерв’ю The Wall Street Journal (повне інтерв’ю).
Матеріал для редакції підготував Сергій Чернявський
Детальніше з текстами у газетах можна ознайомитись за посиланням. Всі фото шпальт - тут.
Автор: Олеся Данилова
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