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Що писали світові ЗМІ про Україну минулого тижня

Сьогодні, 13:55 Переглядів: 291

 Перші шпальти світових змі - про війну, можливу продовольчу кризу та наших військових

Перші шпальти світових ЗМІ як і раніше рясніють заголовками про Україну.  Окрім військового конфлікту ЗМІ активно висвітлювали тему продовольства: «пшеничний мир», які країни постраждають від дефіциту пшениці. Інтерв’ю з президентом Зеленським, як працюють і навчаються українські військові. Також окрема тема - про бійців «Азову».

Ось головні теми теми газет, що вийшли в світ минулого тижня. 

 

  • «The Independent» розмовляє з фермерами по всій Україні, колись відомою як житниця світу, чиї тварини та посіви були спустошені війною, яка задушила глобальне постачання їжі
  • Україна може випустити зерно після угоди з Росією». Абрамовича помітили на підписанні угоди
  • Біля шотландського узбережжя готують моряків для українського фронту
  • Розповідь про бійців Азова, яких бояться та прославляють
  • Росія і Україна підписали пшеничний мир і запобігли світовій продовольчій кризі.
  • Уряди Москви та Києва розблокують експорт українського зерна та російських добрив. 
  • Посередництво ООН і Туреччини досягає підписання першого далекосяжного пакту  після п'яти місяців війни
  • П'ятірка країн, найбільш вразливих до дефіциту російської та української пшениці
  • Як на фронті  українці воюють своїми дронами
  • «Заморожування конфлікту з Російською Федерацією означає паузу, яка дає Російській Федерації перерву для відпочинку», — сказав пан Зеленський в інтерв’ю The Wall Street Journal (повне інтерв’ю).

Матеріал для редакції підготував Сергій Чернявський

Детальніше з текстами у газетах можна ознайомитись за посиланням. Всі фото шпальт - тут

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Автор: Олеся Данилова
Теги: війна ЗМІ
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