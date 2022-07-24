Потяг Кременчук-Київ робитиме додаткову зупинку

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Відтепер поїзд №790/789-792/791 Київ — Кременчук/Кропивницький робитиме зупину на станції Миронівка. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Про зміни у графіку у повідомленні не йдеться.

Крім тго, УЗ продовжує маршрут поїзда №25/26 Одеса — Яремче до Ворохти. З Одеси поїзд вирушить за новим маршрутом 29 липня, а з Ворохти — 30 липня.

Квитки можна придбати на офіційному сайті Укрзалізниці.

Нагадаємо, цього тижні Укрзалізниця запустила тестовий продаж морозива у поїздах.



