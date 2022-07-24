Гурт Imagine Dragons став амбасадором платформи United24 - допомагатиме Україні

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Команда просуватиме медичний напрямок платформи зі збору коштів на підтримку України

Американський рок-гурту Imagine Dragons долучилися до підтримки фандрейзингової платформи United24. Про це 22 липня повідомила пресслужба гурту та президент України Володимир Зеленський за підсумками їхньої розмови, пише Радіо Свобода.

«Легендарні Imagine Dragons стали амбасадорами платформи United24. Гурт просуватиме напрямок медичної допомоги. І спочатку вони підтримають збір на швидкі, який розпочала перша леді України», – написав Зеленський.

Члени гурту заявили, що «мали за честь поспілкуватися з президентом Зеленським щодо війни, яка триває в Україні».

Гурт закликав прихильників долучитися до збору коштів на карети швидкої допомоги, який ініціювала дружина президена Олена Зеленська.

Imagine Dragons працюватиме з United24 та місцевими лідерами, шукаючи можливості підвищити рівень обізнаності та збільшити кількість благодійних внесків.

Перший проєкт, який гурт Imagine Dragons підтримає в межах співпраці, – це збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги, запущений з ініціативи першої леді Олени Зеленської. На сьогодні Україні потрібно 400 реанімобілів. Приблизна вартість однієї карети швидкої медичної допомоги типу С – 100 тисяч євро.

Нагадаємо, Imagine Dragons приєдналися до легенди футболу Андрія Шевченка, видатної тенісистки Еліни Світоліної та американського актора Лієва Шрайбера, які вже допомагають платформі United24 збирати кошти для України.

Наступного амбасадора оголосять за тиждень.

1 липня фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проєкту Армія дронів.