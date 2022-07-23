Потрібна допомога у плетінні маскувальних сіток

Кременчужан та переселенців просять долучитись до плетіння маскувальних сіток.
Як повідомляє Кременчуцька міська рада, наразі не вистачає необхідного матеріалу - основи сіток та клаптиків для плетіння.
Не завадили б і додаткові робочі руки.
Волонтери збираються у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці. Якщо маєте матеріал або є час та бажання допомогти — приходьте за адресою:
вул. Соборна, 12/16, з понеділка по п’ятницю та у неділю - з 10:00 до 17:00.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер