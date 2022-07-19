Підприємців не штрафуватимуть за прострочену звітність

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Від відповідальності звільняють під час дії воєнного стану

Бізнес звільнили від відповідальності за неподання звітності під час дії воєнного стану. Відповідний законопроєкт (№7378 від 16.05.2022) підтримала Верховна Рада сьогодні, 19 липня.

Як повідомив перший заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк, документ передбачає звільнення від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни. Таким чином оприлюднення фінансової звітності разом з відповідними звітами за весь період неоприлюднення фінансової звітності відкладається до скасування воєнного стану ( та протягом трьох місяців після).

«Також під час воєнного стану і трьох місяців після його закінчення бізнес звільняється від відповідальності за порушення вимог щодо своєчасності та повноти оприлюднення фінансової звітності», - написав нардеп.

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