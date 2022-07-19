У мешканця Семенівки через суд забрали 48 га землі лісового фонду

Сьогодні, 17:12 Переглядів: 266

Раніше йому дозволили використовувати її для ведення фермерського господарства

У мешканця Семенівської селищної ради забрали 48 га земель лісового фонду. Про це повідомляє прокуратура Полтавщини.

Так, за позовом прокуратури визнано недійсним договір оренди земельної ділянки на понад 100 га землі вартістю більше 1 млн гривень. Цю земельну ділянкув межах Семенівської селищної ради, раніше передали для ведення фермерського господарства місцевому жителю на підставі договору.

«Однак прокуратурою встановлено, що до складу ділянки входить майже 48 га земель лісового фонду, використання яких для сільськогосподарського виробництва заборонено», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішенням Семенівського районного суду договір оренди землі визнано недійсним.