У магазинах Полтавщини можуть реалізовувати морозиво із вмістом етиленоксиду

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 1 072

У магазинах Полтавщини можлива реалізація ванільного морозива, що експортувалося з Франції, з вмістом етиленоксиду. Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.

Зазначається, що виробник морозива - Häagen-Dazs, France. Оптовий продавець в Укрїні - ТОВ «Сільпо Фуд», вул. Гоголівська, 1 а, с. Квітневе, Київської області.

У службі пояснюють, що етиленоксид — органічна, хімічна речовина, отрута для теплокровних тварин і людини, має канцерогенну, мутагенну, подразнюючу і наркотичну дію.

Якщо ви знайдете таке морозиво у мережах - повідомляйте за телефоном (0532) 56-99-63.