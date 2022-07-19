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Що робити, якщо загубили документи на авто

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 301

 Пояснює сервісний центр МВС

У Головному сервісному центрі МВС пояснили, що робити, якщо загубились документи на автомобіль  - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу було знищено, пошкоджено чи втрачено в умовах воєнного стану

Для цього потрібно звернутись до найближчого сервісного центру МВС, із собою взяти паспорт, ідентифікаційний код та, власне, авто. У сервісному центрі вам допоможуть відновити документи. Якщо загубили паспорт, спочатку треба відновити його. 

Нагадаємо, з 14 квітня, відновив роботу сервісний центр МВС у Кременчуці. Серед послуг, які можуть замовити громадяни – реєстрація та перерєстрація транспортних засобів, обмін посвідчення водія після втрати, обмін посвідчення водія, складання практичних та теоретичних іспитів. Відвідувачів приймають у порядку живої черги.

Куди звертатись: 

Проїзд 40 років ДАІ, 3, телефон: 0535 739 799 

Графік роботи: з понеділка по п`ятницю  - з 09.00 до 17.00. 

У суботу - з 09.00  до 16.00.

 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: сервісний центр МВС реєстрація авто
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