Що робити, якщо загубили документи на авто

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 301

У Головному сервісному центрі МВС пояснили, що робити, якщо загубились документи на автомобіль - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу було знищено, пошкоджено чи втрачено в умовах воєнного стану

Для цього потрібно звернутись до найближчого сервісного центру МВС, із собою взяти паспорт, ідентифікаційний код та, власне, авто. У сервісному центрі вам допоможуть відновити документи. Якщо загубили паспорт, спочатку треба відновити його.

Нагадаємо, з 14 квітня, відновив роботу сервісний центр МВС у Кременчуці. Серед послуг, які можуть замовити громадяни – реєстрація та перерєстрація транспортних засобів, обмін посвідчення водія після втрати, обмін посвідчення водія, складання практичних та теоретичних іспитів. Відвідувачів приймають у порядку живої черги.

Куди звертатись:

Проїзд 40 років ДАІ, 3, телефон: 0535 739 799

Графік роботи: з понеділка по п`ятницю - з 09.00 до 17.00.

У суботу - з 09.00 до 16.00.