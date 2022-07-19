Вихованка волейболу Кременчука Ангеліна Хміль стала чемпіонкою Європи

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 65

Студентки із Запоріжжя Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко виграли чемпіонат Європи з пляжного волейболу. Зауважимо, що Ангеліна Хміль вихованка кременчуцького волейболу. Вона випускниця ДЮСШ ім Кисельова, під керівництвом тренера Вероніки Гончаренко.

З 14 до 17 липня у турецькому Ізмірі відбувся молодіжний чемпіонат Європи з пляжного волейболу серед спортсменів віком до 20 років.

У змаганнях жінок Україну представляли запоріжанки, студентки Запорізького національного університету Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко.

Дівчата провели цей турнір на одному диханні, віддавши суперникам лише один сет за сім зіграних матчів.

Вигравши всі ігри на груповому етапі, Хміль\Лазаренко вийшли одразу до 1\8 фіналу і там без проблем здолали швейцарок. Далі у чвертьфіналі були сильнішими за іспанок, а в 1\2 фіналу просто не залишили жодних шансів представницям Естонії. У фіналі українки також домінували і у двох сетах здолали збірну Латвії. Ця феєрична звитяга стала останнім кроком до титулу чемпіонів Європи! Цікаво, що медалі запоріжанок стали першим в історії України золотом у змаганнях жіночих команд на чемпіонаті Європи U20.

Нагадаємо, що цього сезону Ангеліна та Тетяна вже вдруге вибороли медалі чемпіонату Європи – місяць тому запорізькі дівчата стали бронзовими призерками континентальної першості у віковій категорії U22.

Тренують зірковий дует Любов та Василь Букіни.

Група Е

Khmil/Lazarenko (UKR) - Silicyte/Cyvaite (LTU) - 2–0 (21-10, 21-10)

Khmil/Lazarenko (UKR) - Thelle/Windelstad (NOR) - 2-0 (21-9, 21-14)

Khmil/Lazarenko (UKR) - Vasvári, Z./Gubik (HUN) - 2-1 (22-24, 21-18, 15-13)

Раунд 16

Khmil/Lazarenko (UKR) - Kernen/Niederhauser (SUI) - 2-0 (21-13, 21-17)

Чвертьфінал

Khmil/Lazarenko (UKR) - Binimelis/Fernández da Silva (ESP) - 2-0 (21-19, 21-19)

Півфінал

Kuivonen\Jurgenson (EST) - Khmil/Lazarenko (UKR) - 0-2 (11-21, 13-21)

Фінал

Khmil/Lazarenko (UKR) - Konstantinova\Ebere (LAT) - 2-0 (21-13, 21-17)