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Вихованка волейболу Кременчука Ангеліна Хміль стала чемпіонкою Європи

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 65

 

Вітаємо наших спортсменів з перемогою з пляжного волейболу

Студентки із Запоріжжя Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко виграли чемпіонат Європи з пляжного волейболу. Зауважимо, що Ангеліна Хміль вихованка кременчуцького волейболу. Вона випускниця ДЮСШ ім Кисельова, під керівництвом тренера Вероніки Гончаренко.

З 14 до 17 липня у турецькому Ізмірі відбувся молодіжний чемпіонат Європи з пляжного волейболу серед спортсменів віком до 20 років.
У змаганнях жінок Україну представляли запоріжанки, студентки Запорізького національного університету Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко.
Дівчата провели цей турнір на одному диханні, віддавши суперникам лише один сет за сім зіграних матчів.

 

Вигравши всі ігри на груповому етапі, Хміль\Лазаренко вийшли одразу до 1\8 фіналу і там без проблем здолали швейцарок. Далі у чвертьфіналі були сильнішими за іспанок, а в 1\2 фіналу просто не залишили жодних шансів представницям Естонії. У фіналі українки також домінували і у двох сетах здолали збірну Латвії. Ця феєрична звитяга стала останнім кроком до титулу чемпіонів Європи! Цікаво, що медалі запоріжанок стали першим в історії України золотом у змаганнях жіночих команд на чемпіонаті Європи U20.

 

Нагадаємо, що цього сезону Ангеліна та Тетяна вже вдруге вибороли медалі чемпіонату Європи – місяць тому запорізькі дівчата стали бронзовими призерками континентальної першості у віковій категорії U22.
Тренують зірковий дует Любов та Василь Букіни.
Група Е
Khmil/Lazarenko (UKR) - Silicyte/Cyvaite (LTU) - 2–0 (21-10, 21-10)
Khmil/Lazarenko (UKR) - Thelle/Windelstad (NOR) - 2-0 (21-9, 21-14)
Khmil/Lazarenko (UKR) - Vasvári, Z./Gubik (HUN) - 2-1 (22-24, 21-18, 15-13)
Раунд 16
Khmil/Lazarenko (UKR) - Kernen/Niederhauser (SUI) - 2-0 (21-13, 21-17)
Чвертьфінал
Khmil/Lazarenko (UKR) - Binimelis/Fernández da Silva (ESP) - 2-0 (21-19, 21-19)
Півфінал
Kuivonen\Jurgenson (EST) - Khmil/Lazarenko (UKR) - 0-2 (11-21, 13-21)
Фінал
Khmil/Lazarenko (UKR) - Konstantinova\Ebere (LAT) - 2-0 (21-13, 21-17)

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Автор: Альона Душенко
Теги: волейбол Ангеліна Хміль
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