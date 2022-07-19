ВРУ підтримала зміни щодо виплати допомоги військовим через інвалідність

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Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (щодо окремих питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги).

Законопроєкт №7415 підтримали 294 народні депутати, зазначено на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, пропонується доповнити статтю 16-3 зазначеного закону таким пунктом: якщо військовослужбовцю, військовозобов’язаному або резервісту після первинного встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності під час нового огляду, незалежно від строку, який пройшов з моменту встановлення їм інвалідності або ступеня втрати працездатності, буде встановлено вищу групу інвалідності або більший відсоток втрати працездатності, що дає їм право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі, виплата проводиться з урахуванням раніше отриманої суми.