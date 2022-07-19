Полтавщина втратила ще двох захисників

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Полтавщина втратила ще двох своїх захисників. Так, житель селища Нові Санжари, батько багатодітної родини Ярослав Луговський загинув 13 липня під час ворожого артилерійського та мінометного обстрілу позицій підрозділу біля селища Вершина Бахмутського району Донецької області. Про це повідомляє Новосанжарська селищна рада.

Також стало відомо про загибель захисника України Едуарда Цвітченка.

Прощання з захисниками відбудеться завтра, 20 липня у Новосанжарській та Драбинівській громадах.

Світла пам’ять! Герої не вмирають!