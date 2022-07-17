У Британії вшанували пам’ять пілота з Полтавщини Олександра Оксанченка

Сьогодні, 09:43 Переглядів: 567

« Українець, який став найкращим льотчиком-винищувачем у світі »

На британській авіабазі Fairford Royal Air Force вшанували пам’ять пілота з Полтавщини Олександра Оксанченка. Як повідомляє 831 бригада тактичної авіації, ім'я нашого Героя-земляка згадували на міжнародному авіаційному показі бойової авіаційної техніки. Він проводиться Благодійним фондом Королівських повітряних сили ЗС Сполученого Королівства The Royal International Air Tattoo – 2022 на британській авіабазі RAF Fairford Royal Air Force.

Серію марок присвятили льотчику з Полтавщини Олександру Оксанченку

« Ним захоплювались авіатори усього світу… Українець, який став найкращим льотчиком-винищувачем у світі… Вічна пам’ять Герою… Не пробачимо окупанту ніколи! » - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, полковник з Полтавщини - ас Олександр Оксанченко - бездоганно виконував найскладніші елементи вищого пілотажу. Він став відомим після тріумфальних польотів на авіашоу - SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest. Його почерк та стиль виконання фігур вищого пілотажу знає весь світ. Оксанченка заслужено вважають одним з кращих серед льотчиків-пілотажників бойових літаків.

Оксанченко загинув 25 лютого 2022 року в боях за Київ та вільне Небо України від рук російської армії. Посмертно отримав звання Героя України.

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