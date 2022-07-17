У Британії вшанували пам’ять пілота з Полтавщини Олександра Оксанченка

На британській авіабазі Fairford Royal Air Force вшанували пам’ять пілота з Полтавщини Олександра Оксанченка. Як повідомляє 831 бригада тактичної авіації, ім'я нашого Героя-земляка згадували на міжнародному авіаційному показі бойової авіаційної техніки. Він проводиться Благодійним фондом Королівських повітряних сили ЗС Сполученого Королівства The Royal International Air Tattoo – 2022 на британській авіабазі RAF Fairford Royal Air Force.
Серію марок присвятили льотчику з Полтавщини Олександру Оксанченку
Нагадаємо, полковник з Полтавщини - ас Олександр Оксанченко - бездоганно виконував найскладніші елементи вищого пілотажу. Він став відомим після тріумфальних польотів на авіашоу - SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest. Його почерк та стиль виконання фігур вищого пілотажу знає весь світ. Оксанченка заслужено вважають одним з кращих серед льотчиків-пілотажників бойових літаків.
Оксанченко загинув 25 лютого 2022 року в боях за Київ та вільне Небо України від рук російської армії. Посмертно отримав звання Героя України.
На Полтавщині перейменують дві вулиці на честь Героїв України Андрія Конопльова та Олександра Оксанченка
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер