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Ніч у регіонах: росіяни гатили по Дніпропетровщині, Черкащині та Миколаївщині

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 538

 Як минула доба війни в Україні

Зведення голів військових адміністрацій станом на ранок.

Черкащина: ніч минула спокійно. Напередодні близько 17 години – приліт двох ракет в одне із сіл Чигиринської тергромади. Ворог поцілив у сільгосппідприємство - потерпілих немає, знищено сільгосптехніку та  поголів’я худоби. Пожежу ліквідували. 

Сумщина: минулої доби ворог обстрілював громади Сумщини: Глухівську, Есманьську, Новослобідську, Білопільську, Шалигінську, Хотінську. Ввечері напередодні стався мінометний обстріл на Краснопільщині – понад 10 прильотів. Вночі в Охтирському та Шосткинському районах – мінометні обстріли громад. Минулося без жертв та руйнувань.  

Харків: вночі внаслідок ракетного удару сталося загоряння другого поверху 5-поверхової виробничої будівлі у Київському районі. Госпіталізована одна людина. 

Вночі також окупанти вдарили по Дергачах Харківського району. Внаслідок обстрілу загорілася виробнича будівля та автомобіль. Попередньо — постраждалих немає.

Миколаївщина: вночі Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. 16 липня росіяни обстрілювали Шевченківську, Галицинівську громади Миколаївського району. У с. Шевченкове  внаслідок обстрілів три людини загинули та троє зазнали поранень. У Широківській громаді вчора одна жінка загинула та зруйновано житловий будинок. Обстріли в Інгульській громаді. Внаслідок влучань горіли поля. Також ввечері – обстріли с. Володимирівка. Влучання за межами населеного пункту. За попередньою інформацією постраждалих та пошкоджень немає. У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Дніпропетровщина: ворог обстріляв Апостолівську громаду у Криворізькому районі. Без руйнувань та постраждалих. У інших районах на ранок спокійно.

Луганщина: ворог завдав два авіаудари, по населених пунктах влучили чотири ракети. 

Також зафіксовано три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази територія була обстріляна мінометами.

Донеччина: росіяни гатять з артилерії, РСЗВ Ураган, скинули ракету 9н723 Іскандер-М.

Під обстрілами - Торецьк, Авдіївка, Покровськ, Бахмут, с.Новоолександрівка, с.Журавка, с.Іллінка, с.Стародубівка. Пошкоджено 20 приватних будинків, приміщення сільськогосподарського підприємства, палац культури. Зранку -  три ракетних удари по Торецькій громаді: одна ракета влучила у житловий квартал Торецька, дві – у Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

У Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу. У Соледарі внаслідок обстрілу зайнялася пожежа в місцевому центрі дитячої та юнацької творчості, на місці працюють рятувальники. За добу по області - троє загиблих і 12 поранених цивільних. 


Херсонщина: вибухи протягом суботи. У Херсоні на центральних вулицях розгорнуто декілька блокпостів, на яких перевіряли не лише транспорт, сумки та документ – людей примушували знімати взуття. 


В інших регіонах доба минула більш-менш спокійно.


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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Генштаб ЗСУ
Теги: війна ніч у регіонах зведення
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