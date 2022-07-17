Ніч у регіонах: росіяни гатили по Дніпропетровщині, Черкащині та Миколаївщині

Зведення голів військових адміністрацій станом на ранок.
Черкащина: ніч минула спокійно. Напередодні близько 17 години – приліт двох ракет в одне із сіл Чигиринської тергромади. Ворог поцілив у сільгосппідприємство - потерпілих немає, знищено сільгосптехніку та поголів’я худоби. Пожежу ліквідували.
Сумщина: минулої доби ворог обстрілював громади Сумщини: Глухівську, Есманьську, Новослобідську, Білопільську, Шалигінську, Хотінську. Ввечері напередодні стався мінометний обстріл на Краснопільщині – понад 10 прильотів. Вночі в Охтирському та Шосткинському районах – мінометні обстріли громад. Минулося без жертв та руйнувань.
Харків: вночі внаслідок ракетного удару сталося загоряння другого поверху 5-поверхової виробничої будівлі у Київському районі. Госпіталізована одна людина.
Вночі також окупанти вдарили по Дергачах Харківського району. Внаслідок обстрілу загорілася виробнича будівля та автомобіль. Попередньо — постраждалих немає.
Миколаївщина: вночі Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. 16 липня росіяни обстрілювали Шевченківську, Галицинівську громади Миколаївського району. У с. Шевченкове внаслідок обстрілів три людини загинули та троє зазнали поранень. У Широківській громаді вчора одна жінка загинула та зруйновано житловий будинок. Обстріли в Інгульській громаді. Внаслідок влучань горіли поля. Також ввечері – обстріли с. Володимирівка. Влучання за межами населеного пункту. За попередньою інформацією постраждалих та пошкоджень немає. У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
Дніпропетровщина: ворог обстріляв Апостолівську громаду у Криворізькому районі. Без руйнувань та постраждалих. У інших районах на ранок спокійно.
Луганщина: ворог завдав два авіаудари, по населених пунктах влучили чотири ракети.
Також зафіксовано три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази територія була обстріляна мінометами.
Донеччина: росіяни гатять з артилерії, РСЗВ Ураган, скинули ракету 9н723 Іскандер-М.
Під обстрілами - Торецьк, Авдіївка, Покровськ, Бахмут, с.Новоолександрівка, с.Журавка, с.Іллінка, с.Стародубівка. Пошкоджено 20 приватних будинків, приміщення сільськогосподарського підприємства, палац культури. Зранку - три ракетних удари по Торецькій громаді: одна ракета влучила у житловий квартал Торецька, дві – у Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.
У Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу. У Соледарі внаслідок обстрілу зайнялася пожежа в місцевому центрі дитячої та юнацької творчості, на місці працюють рятувальники. За добу по області - троє загиблих і 12 поранених цивільних.
Херсонщина: вибухи протягом суботи. У Херсоні на центральних вулицях розгорнуто декілька блокпостів, на яких перевіряли не лише транспорт, сумки та документ – людей примушували знімати взуття.
В інших регіонах доба минула більш-менш спокійно.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер