Під Полтавою жінки на скутері потрапили у ДТП

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 318

Під Полтавою дві жінки потрапили у ДТП. Як повідомляє поліція Полтавщини, дорожньо-транспортна пригода сталася 16 липня близько 18.00 у селі Кашубівка Полтавського району.

За попередніми даними, 36-річна водійка скутера Suzuki не впоралася з керуванням та наїхала на бетонний паркан. Внаслідок зіткнення водійка скутера та її 28-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до 1-ї міської та обласної лікарень Полтави.

Наразі обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі. Поліція відкрила кримінальне провадження.