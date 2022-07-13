У Кременчуці знизилась вартість автомобільного газу

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У порівнянні з червнем ціна в середньому впала з 42 до 35 гривень

У Кременчуці середня вартість скрапленого газу становить 35 гривень. Дефіциту не спостерігається.

За даними Мінфіну, з червня вартість знизилася з 42 до 35 гривень у середньому.

Консалтингова група А-95 повідомляє, що середня вартість на скраплений газ 13 липня у мережах АЗС знизилася на 76 копійок – до 34,98 грн за літр.

На ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1 грн/л, до 33,99 і 34,98 грн/л відповідно.

У мережі Авіас продукт здешевшав також на 3 грн/л, до 35,92 грн/л. На 0,3-2 грн/л зменшили вартість продукту також Укргазвидобування, Shell, UPG, BVS та інших АЗС.

Найменшу ціну на автогаз зафіксовано на станції БРСМ-Нафта в Черкаській області. Там вона складає 27,99 грн/л (-6 грн/л до 12 липня). При цьому середня ціна в мережі — 33,53 грн/л (-0,93 грн/л)

Ціни на заправках Полтавщини станом на 11 липня виглядають так:

У Кременчуці з'явився телеграм-канал, з якого можна дізнатися, де на заправках є пальне