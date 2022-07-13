Цифра дня: Кременчуцький ЦНАП відсьогодні надає 555 видів послуг

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Кількість послуг, які надає Кременчуцький ЦНАП, збільшилась до 555. Як повідомляє пресслужба міськради, відповідно до рішення міськвиконкому від 13.07.2022 № 923 перелік послуг ЦНАП розширено і нині становить 555 послуг.

Зазначається, що це один із кращих показників серед ЦНАП України.

«Для Кременчука, який не є обласним центром, це фантастичний показник. Для нас, працівників ЦНАП це – підкорення нового горизонту, нова сходинка у нашій практиці!» - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЦНАП співпрацює з 46 суб’єктами надання послуг. Упродовж року додатково запроваджено надання 94 адмінпослуг через ЦНАП. При цьому показник прийнятих заяв у 2022 році є не нижчим від рівня минулого, попри воєнний стан.

Увесь перелік послуг ЦНАП - тут