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Цифра дня: Кременчуцький ЦНАП відсьогодні надає 555 видів послуг

Сьогодні, 14:39 Переглядів: 158

 Упродовж року попри війну додатково запроваджено надання 94 адмінпослуг через ЦНАП

 

Кількість послуг, які надає Кременчуцький ЦНАП, збільшилась до 555. Як повідомляє пресслужба міськради, відповідно до рішення міськвиконкому від 13.07.2022 № 923 перелік послуг ЦНАП розширено і нині становить 555 послуг.

Зазначається, що це один із кращих показників серед ЦНАП України.

«Для Кременчука, який не є обласним центром, це фантастичний показник. Для нас, працівників ЦНАП це – підкорення нового горизонту, нова сходинка у нашій практиці!» - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо,  ЦНАП співпрацює з 46 суб’єктами надання послуг.  Упродовж року додатково запроваджено надання 94 адмінпослуг через ЦНАП. При цьому показник прийнятих заяв у 2022 році є не нижчим від рівня минулого, попри воєнний стан.

Увесь перелік послуг ЦНАП - тут

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Автор: Олеся Данилова
Теги: ЦНАП
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