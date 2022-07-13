У Кременчуці відіграли виставу «Станція», яку двічі переносили через обстріли рашистів

У кременчуцькому театрі «МО» дали благодійну виставу «Станція» за однойменною п'єсою драматурга Олександра Вітра. Прем'єра відбулася у театрі «МО». Кременчуцькі глядачі побачили сучасну виставу з деякою трансформацією.
Прем'єра п'єси мала відбутися 24 лютого, але через повномасштабний наступ довелося відкласти на 30 червня. Проте наприкінці червня пєсу знову довелося перенести через обстріл російськими військами ТЦ «Амстор».
П'єса «Станція» з нотками містики. Ця історія про трьох жінок, які залишилися на одній станції де немає потягів, пароплавів та літаків. Проте саме тут здійснюються їх заповітні мрії. Чи зробить здійснення заповітних мрій жінок щасливими.
Варто відзначити, що 20% від реалізації квиткв йдуть на потреби української армії.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер