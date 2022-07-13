У Кременчуці відіграли виставу «Станція», яку двічі переносили через обстріли рашистів

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 315

У кременчуцькому театрі «МО» дали благодійну виставу «Станція» за однойменною п'єсою драматурга Олександра Вітра. Прем'єра відбулася у театрі «МО». Кременчуцькі глядачі побачили сучасну виставу з деякою трансформацією.

Прем'єра п'єси мала відбутися 24 лютого, але через повномасштабний наступ довелося відкласти на 30 червня. Проте наприкінці червня пєсу знову довелося перенести через обстріл російськими військами ТЦ «Амстор».

Уламки, які прилетіли до театру «МО» після обстрілу ТЦ «Амстор»

П'єса «Станція» з нотками містики. Ця історія про трьох жінок, які залишилися на одній станції де немає потягів, пароплавів та літаків. Проте саме тут здійснюються їх заповітні мрії. Чи зробить здійснення заповітних мрій жінок щасливими.

Варто відзначити, що 20% від реалізації квиткв йдуть на потреби української армії.

- Відіграли виставу «Станція». Варто зізнатися, що це нам зараз дуже морально складно дається. Але, по перше, ми #граємо_допомагаємо нашим захисникам, а, по друге, ми відчуваємо, що і вам, і нам наразі потрібен театр. Бо театр - це шматочок нашого мирного життя, якого ми всі так прагнемо. Тож, дякуємо, що ми є один в одного і що ми з вами ще трішки UAH задонатили нашим хлопцям. Віримо в ЗСУ, - повідомили у пресслужбі ткатру комедії «МО».