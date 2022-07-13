Благодійні тренування з боксу для дітей Кременчука та переселенців у Rocky Boxing Club під загрозою зриву

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 400

Тренування не лише додають фізичної впевненості, а й моральна підтримка під час повномасштабної російсько-української війни

На території тенісного клубу «Прем'єр» працює зал боксу Rocky Boxing Club, який у лютому відкрив відомий боксер Сергій Радченко.

З початку повномасштабної російсько-української війни, у березні, для дітей організували безкоштовні благодійні тренування. Як для кременчужан, так і вимушених переселенців.

- Оголосили, що набираємо групу. Спочатку на тренування прийшло осіб 8-10, а потім через два тренування дітей зібралося стільки, що довелося зробити дві групи: з 5 до 8 років, з 9 до 11 років, - розповів Сергій Радченка.

За словами боксера, ідея проводити безкоштовні тренування для малечі виникла спонтанно.

- Ми тренувалися у залі й до нас прибігли діти, які безпосередньо проживають у тенісному клубі «Прем'єр». Вони зацікавилися тренуваннями. Й після того, як побігали, тренувалися і розвіялися - бігали задоволеними. Я це зняв і показав на своїх сторінках у соцмережах. Одразу пішов шквал повідомлень від батьків, які питали чи можуть їх діти приходити на тренування, - додав Сергій.

«Задоволена тренуваннями й тим як піклуються про дітей»

Діти й батьки розповіли журналістам чи задоволені вони тренуваннями боксом та чому обрали саме цей вид спорту.

Ілля поділився. Що тренер показує, як правильно відтискатися та тримати удар.

Єва додала, що дізналася як правильно тримати удар, це їй допоможе захистити себе.

- Якщо мене образять, то я зможу постояти за себе.

Кирило - юний хокеїст, займається боксом близько 1,5 місяці. Поки хокей на паузі спортсмен відточує навички у боксі. Схоже буде майбутнім тафгаєм хокейного клубу «Кременчук».

- Прийшов для себе, щоб дізнатися щось нове. Відпрацьовуємо техніку ударів, граємо у різноманітні ігри.

Анжеліці також подобаються тренування, особливо можливість побоксувати у ринзі.

Вимушений переселенець з Харкова Юрій мріє стати боксером.

- Ходжу на тренування й б'юся на ринзі. Мені подобаються тренування. Я хочу стати боксером.

Софія, мама юного спортсмена, вони переселенці з Рубіжного Луганської області й приїхали до Кременчука 8 березня.

- Задоволена тренуваннями й тим як Сергій піклується про дітей, мешканців Кременчука. Тих хто малозабезпечений або з багатодітної родини, - розповіла жінка.

Ще одна мама юної спортсменки Оксана додала, що її донька після тренувань стала більш дисциплінованою.

Тренування опинилися під загрозою

У спілкуванні з журналістами боксер Сергій Радченко розповів, що тренування опинилися під загрозою.

- Власник тенісного клубу «Прем'єр» Євгеній Іванович Пилипенко на жаль підтримує діток на словах. Я пропонував, що буду проводити благодійні тренування, на що отримав «так», проте це тривало не довго. Через два тренування він набрав і сказав. Що треба оплачувати за кожну дитину. Коли перепитав чи за діток-переселенців також треба оплачувати, то він сказав за всіх.

Тут є діти переселенців, батьки яких зараз боронять Україну, щоб у нас було все спокійно. Хтось за цей спокій воює, а його дитині доводиться платити за тренування 30 грн. На мою думку, це якоюсь мірою не зовсім правильно.

- Сергію, як ви виходили з цієї ситуації?

- В якійсь мірі ми оплачували тренування за свої кошти. У нас є група дорослих, які займаються тут. Завдяки їм ми перекриваємо це питання. Також від продажу наших фірмових футболок і дякуючи друзям з Польщі. Вони безпосередньо передавали кошти та допомогу у вигляді боксерських перчаток та кап.