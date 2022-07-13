Благодійні тренування з боксу для дітей Кременчука та переселенців у Rocky Boxing Club під загрозою зриву

Тренування не лише додають фізичної впевненості, а й моральна підтримка під час повномасштабної російсько-української війни
На території тенісного клубу «Прем'єр» працює зал боксу Rocky Boxing Club, який у лютому відкрив відомий боксер Сергій Радченко.
З початку повномасштабної російсько-української війни, у березні, для дітей організували безкоштовні благодійні тренування. Як для кременчужан, так і вимушених переселенців.
За словами боксера, ідея проводити безкоштовні тренування для малечі виникла спонтанно.
Діти й батьки розповіли журналістам чи задоволені вони тренуваннями боксом та чому обрали саме цей вид спорту.
Ілля поділився. Що тренер показує, як правильно відтискатися та тримати удар.
Єва додала, що дізналася як правильно тримати удар, це їй допоможе захистити себе.
Кирило - юний хокеїст, займається боксом близько 1,5 місяці. Поки хокей на паузі спортсмен відточує навички у боксі. Схоже буде майбутнім тафгаєм хокейного клубу «Кременчук».
Анжеліці також подобаються тренування, особливо можливість побоксувати у ринзі.
Вимушений переселенець з Харкова Юрій мріє стати боксером.
Софія, мама юного спортсмена, вони переселенці з Рубіжного Луганської області й приїхали до Кременчука 8 березня.
Ще одна мама юної спортсменки Оксана додала, що її донька після тренувань стала більш дисциплінованою.
У спілкуванні з журналістами боксер Сергій Радченко розповів, що тренування опинилися під загрозою.
- Власник тенісного клубу «Прем'єр» Євгеній Іванович Пилипенко на жаль підтримує діток на словах. Я пропонував, що буду проводити благодійні тренування, на що отримав «так», проте це тривало не довго. Через два тренування він набрав і сказав. Що треба оплачувати за кожну дитину. Коли перепитав чи за діток-переселенців також треба оплачувати, то він сказав за всіх.
Тут є діти переселенців, батьки яких зараз боронять Україну, щоб у нас було все спокійно. Хтось за цей спокій воює, а його дитині доводиться платити за тренування 30 грн. На мою думку, це якоюсь мірою не зовсім правильно.
- Сергію, як ви виходили з цієї ситуації?
- В якійсь мірі ми оплачували тренування за свої кошти. У нас є група дорослих, які займаються тут. Завдяки їм ми перекриваємо це питання. Також від продажу наших фірмових футболок і дякуючи друзям з Польщі. Вони безпосередньо передавали кошти та допомогу у вигляді боксерських перчаток та кап.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер