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Війна та страх: як захиститися від руйнівного впливу на психіку

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 374

 

Психолог спеціалізується на проблемах, пов'язаних з впливом військових дій на психічний стан людини

Війна потрапила у наші голови, серця та душі. Що з цим робити? Як захиститися від руйнівного впливу війни на психику? За якими «стелями» ховатися, щоб зберегти ментальне здоров’я? Про збереження спокою, ясного розуму та сил жити далі, навіть якщо дуже тяжко - у блозі війскового психолога Андрія Козінчука.

Андрій Козінчук - відомий в Україні військовий психолог. Має багаторічну практику, працював із військовими в зоні АТО. Спеціалізується на проблемах, повязаних з впливом військових дій на психічний стан людини.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна психологічна підтримка
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