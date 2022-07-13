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Кременчук, Культура, Україна, Світ

Кременчуцька художниця намалювала українську пташку в Ірландії на алеї митців

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 352

Яна Корецька проводить майстер-класи у Дубліні та популяризує українську культуру

Кременчуцька художниця та мисткиня  Яна Корецька до початку великої війни працювала в Об'єднаннях дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання (ОДЮК) - вчила дітей малювати. Волею долі у березні опинилася у ірландському Дубліні. Днями в соцмережах Яна оприлюднила відео та фото про те, як українська пташка з'явилась на вулицях Дубліна. 

 

 

- На стріт-арт на набережній Дубліна, де проходять арт-сейшн, зустрічі художників, я потрапила випадково, - розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» Яна Корецька - Там є такий дерев'яний паркан, там малюють графіті. Я вирішила намалювати пташку. Це декоративна птаха з українського орнаменту, яку раніше малювала зі своїми вихованцями в ОДЮК. 

Пташка зачарувала ірландців - тому Яна влаштувала майстер-клас та  малювала її з ірландцями.

 

Наша землячка розповіла, що вона влаштувала благодійний майстер-клас для збору коштів на підтримку України. Нині  планується ще кілька, днями такий захід пройде у місцевій галереї у Дубліні. 

Перед майстер-класом Яна Корецька показує невелику презентацію  про українське народне мистецтво - вишиванки, мотанки, писанки. 

- Я намагаюся розповідати ірландцям про українське мистецтво, українську культуру. На жаль, тут про неї нічого не знають, а наша художня творчість - дуже багата. На прикладі пташки я побачила, що інтерес до України, до нашої творчості є, і я намагатимусь якомога більше розповісти про це в Ірландії, - говорить Яна.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: живопис Ірландія Яна Корецька
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