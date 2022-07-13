Кременчуцька художниця намалювала українську пташку в Ірландії на алеї митців

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 352

Кременчуцька художниця та мисткиня Яна Корецька до початку великої війни працювала в Об'єднаннях дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання (ОДЮК) - вчила дітей малювати. Волею долі у березні опинилася у ірландському Дубліні. Днями в соцмережах Яна оприлюднила відео та фото про те, як українська пташка з'явилась на вулицях Дубліна.

- На стріт-арт на набережній Дубліна, де проходять арт-сейшн, зустрічі художників, я потрапила випадково, - розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» Яна Корецька - Там є такий дерев'яний паркан, там малюють графіті. Я вирішила намалювати пташку. Це декоративна птаха з українського орнаменту, яку раніше малювала зі своїми вихованцями в ОДЮК.

Пташка зачарувала ірландців - тому Яна влаштувала майстер-клас та малювала її з ірландцями.

Наша землячка розповіла, що вона влаштувала благодійний майстер-клас для збору коштів на підтримку України. Нині планується ще кілька, днями такий захід пройде у місцевій галереї у Дубліні.

Перед майстер-класом Яна Корецька показує невелику презентацію про українське народне мистецтво - вишиванки, мотанки, писанки.