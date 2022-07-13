Кременчуцька художниця намалювала українську пташку в Ірландії на алеї митців

Кременчуцька художниця та мисткиня Яна Корецька до початку великої війни працювала в Об'єднаннях дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання (ОДЮК) - вчила дітей малювати. Волею долі у березні опинилася у ірландському Дубліні. Днями в соцмережах Яна оприлюднила відео та фото про те, як українська пташка з'явилась на вулицях Дубліна.
Пташка зачарувала ірландців - тому Яна влаштувала майстер-клас та малювала її з ірландцями.
Наша землячка розповіла, що вона влаштувала благодійний майстер-клас для збору коштів на підтримку України. Нині планується ще кілька, днями такий захід пройде у місцевій галереї у Дубліні.
Перед майстер-класом Яна Корецька показує невелику презентацію про українське народне мистецтво - вишиванки, мотанки, писанки.
- Я намагаюся розповідати ірландцям про українське мистецтво, українську культуру. На жаль, тут про неї нічого не знають, а наша художня творчість - дуже багата. На прикладі пташки я побачила, що інтерес до України, до нашої творчості є, і я намагатимусь якомога більше розповісти про це в Ірландії, - говорить Яна.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер