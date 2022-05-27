У Кременчуці з'явився телеграм-канал, з якого можна дізнатися, де на заправках є пальне

Вчора, 21:30 Переглядів: 425

Розробники заявляють, що на каналі розміщена інформація з офіційних сайтів та джерел паливних компаній

У Кременчуці з'явився телеграм-канал, з якого можна дізнатися, де на заправках є пальне – «Полный бак Кременчуг» .

Канал не по чутках знає, на яких АЗС є паливо і скільки воно коштує. Ми зібрали в одному місці інформацію по наявності палива та його ціні з більшості офіційних АЗС Кременчука, – зазначають творці каналу.

На каналі розміщена інформація з офіційних сайтів та джерел паливних компаній. Кожен підписник в режимі онлайн може дізнатись достовірні дані про наявність палива на АЗС Кременчука та його ціни.

Телеграм-канал не є комерційною організацію і створений кременчуцькими розробниками для полегшення долі водіїв в скрутний час.