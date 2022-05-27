Розробники заявляють, що на каналі розміщена інформація з офіційних сайтів та джерел паливних компаній
У Кременчуці з'явився телеграм-канал, з якого можна дізнатися, де на заправках є пальне – «Полный бак Кременчуг».
На каналі розміщена інформація з офіційних сайтів та джерел паливних компаній. Кожен підписник в режимі онлайн може дізнатись достовірні дані про наявність палива на АЗС Кременчука та його ціни.
Телеграм-канал не є комерційною організацію і створений кременчуцькими розробниками для полегшення долі водіїв в скрутний час.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер