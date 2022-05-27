Якою буде погода у Кременчуці в останні вихідні цієї весни

Вчора, 22:08 Переглядів: 645

Якою буде погода у Кременчуці в останні вихідні цієї весни, сповіщають синоптичні портали.

Gismeteo прогнозує для нашого міста похмурі вихідні. Дощ пройде у неділю, 29 травня, вночі і до ранку закінчиться. Повітря прогріється до позначок від +12°С до +20°С, найхолоднішим буде ранок неділі.

Sinoptik теж обіцяє сильний дощ у неділю, але, за інформацією цього сайту, він литиме аж до 9.00. На вікенд сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. А термометри покажуть +14...+19°С.

Згоден з «колегами» й Ventusky, проте попереджає про незначні дощі протягом усієї неділі, 29 травня. Протягом усіх вихідних хмари затягнуть небо над Кременчуком і не дадуть сонцю шансів пробитися крізь них. Температурний мінімум складе +12°С, а максимум +19°С.