У Харкові під час обстрілу 5-місячне немовля вибило з рук батька і відкинуло на дах під'їзду

російська армія продовжує вбивати українських дітей та винищувати українські сім’ї. 26 травня ворог розстріляв Харків. Гатили із гаубиць. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.
Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім’я: дружина та чоловік, у якого на руках було 5-тимісячне маля. Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські Харківської області знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду...
Внаслідок тих обстрілів загинуло 8 харків’ян. Ще 17 зазнали поранень.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер