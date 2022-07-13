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Ніч у регіонах: бої на Херсонщині, обстріл Дніпропетровщини, Харківщини

Сьогодні, 10:13 Переглядів: 67

 Російське військо не припиняє активні бойові дії на сході та півдні України

Російськаармія  війська не припиняють обстрілювати східні та південні області України, на Харківщині і Донеччині багато поранених і загиблих, у Херсонській області окупанти викрадають місцевих мешканців.  Дані голів ОВА станом на 8:00 13 липня

На Дніпропетровщині за ніч збили над Нікопольським районом два ворожих безпілотники. Також ворог двічі за ніч обстріляв з РСЗВ Нікопольський район – місто Нікополь, Червоногригорівську та Мирівську громади. У Мирівській пошкоджено заклад соціальної інфраструктури, у Червоногригорівській – лінію електропередач. Без світла залишилися кілька тисяч людей. Зараз на місці працюють аварійні бригади електриків. Попередньо, під час обстрілів ніхто не постраждав.

Харківщина: Вночі зафіксували російські ракети, спрацювала ППО, постраждалих немає. Протягом доби окупанти нанесли удари із РСЗВ по Індустріальному району Харкова – п’ятеро людей отримали поранення. По області росіяни обстрілювали Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони. Зруйновані приватні будинки, господарчі споруди, виникали пожежі на відкритих територіях. По області – 5 поранених. Загинула одна людина у Слатиному.

Луганщина: ворог не припиняє авіаційний та артилерійський тиск в районах адміністративних меж областей. Зокрема, окупанти били по Верхньокам’янському та Білогорівці. Загалом за добу завдано чотири ракетних та два авіаційних удари. Артилерія окупантів теж не припиняє руйнування цих та прилеглих населених пунктів – 13 разів за добу росіяни застосовували цей вид зброї проти мирних помешкань. Зросла активність ворожих ДРГ. На окупованих територіях продовжуються "кадрові призначення": "прокуратуру Сєвєродонецька" очолив зрадник України, колишній адвокат Саркисян.

Донеччина: російська окупаційна армія не припиняє обстрілювати Авдіївку (житловий сектор, район церкви, садового товариства та Будинку культури), Красногорівку (житловий сектор), Торецьк (житловий сектор), Бахмут (житловий сектор). Зранку були ракетні удари по Костянтинівці, Краматорську, Нью-Йорку. Зруйновані житлові будинки та інфраструктура, є поранені серед цивільних, інформація уточнюється. За добу по області – 4 загиблих, 8 поранених.

Миколаївщина: вночі окупанти обстріляли околиці села Новоолександрівка Інгульської громади. Пошкоджень та постраждалих немає. Зранку 13 липня обстріляли с. Широке Широківської громади, обстріли були переважно поза межами населеного пункту. Постраждалих немає. Ворог продовжує обстріли населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування. Також під обстрілами опинилися території поблизу смт Березнегувате, с. Кавказ, с. Семенівка та с. Висунськ. Також вранці обстрілів зазнало смт Березнегувате. Інформація щодо пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

Херсонщина: напружена ситуація по всій області. Після вибухів у Новій Каховці пошкоджено багато об’єктів інфраструктури та будинки місцевих мешканців. Також було знищено багато техніки окупантів, зокрема ракет і боєприпасів. Обстріли та вибухи тривають і у районах. Внаслідок боїв у Бериславському районі є загиблі та поранені. Продовжують надходити повідомлення про викрадення людей. У Херсоні побільшало російських патрульних поліцейських.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях.

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Автор: ТелеграфЪ Джерело фото: Харківська ОВА
Теги: ніч у регіонах
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