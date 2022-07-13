Під Полтавою у ДТП загинула 36-річна жінка

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Подія трапилась у селі Мачухи

12 липня, близько 22 години, на автодорозі Полтава-Олександрія, в селі Мачухи, Полтавської громади сталась смертельна ДТП.

Як повідомляє поліція Полтавщини, попередньо відомо, що 46-річна водійка автомобіля Nissan Almera скоїла наїзд на 36-річну пішохідку.

Внаслідок ДТП жінка-пішохід від отриманих травм загинула на місці події.

Обидві жінки - мешканки Полтави.

Слідство триває, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.



