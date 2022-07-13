Під Полтавою у ДТП загинула 36-річна жінка

12 липня, близько 22 години, на автодорозі Полтава-Олександрія, в селі Мачухи, Полтавської громади сталась смертельна ДТП.
Як повідомляє поліція Полтавщини, попередньо відомо, що 46-річна водійка автомобіля Nissan Almera скоїла наїзд на 36-річну пішохідку.
Внаслідок ДТП жінка-пішохід від отриманих травм загинула на місці події.
Обидві жінки - мешканки Полтави.
Слідство триває, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер