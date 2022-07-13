На Полтавщині розшукують Маю Кинебас

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Минулої ночі дівчина пішла з дому та не повернулась

На Полтавщині розшукують 11-річну Маю Кинебас, мешканку села Придніпрянське Кобеляцької громади. Як повідомляє поліція Полтавщини, 13 липня, близько 4-ї години ранку дівчинка пішла з дому та не повернулася.

Наразі поліція та місцеві мешканці проводять пошукові заходи.

Прикмети дівчинки: зріст приблизно 150 см, волосся світло-русяве, очі блакитні. На момент зникнення була одягнена в сарафан червоного кольору та тигрові босоніжки.

Якщо у вас є інформація про зниклу дівчинку, прохання повідомити до відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції в Полтавській області за телефонами: 095-050-03-66 (чергова частина), 095-660-60-40 (карний розшук) або «102».