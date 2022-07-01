«Ми їхали туди з надією»: рятувальник з Кременчука Владислав Чорнокондратенко

Сьогодні, 17:08 Переглядів: 538

Близько 100 годин рятувальники працюють на території торговельного центру «Амстор». Після ліквідації пожежі, ДСНСники разом з військовими, правоохоронцями та комунальними службами розбирають завали та шукають рештки загиблих.

Вони працюють цілодобово. Спека, сильний дощ, розбір завалів де плавився метал та скло, розгортаючи попіл з рештками спалених іграшок та речей. Вони працюють наражаючи себе на небезпеку, дихаючи рештками горіння та скловати.

Після вибуху рятувальники одразу виїхали на місце події, хоча згідно інструкції мали перебувати в укритті до завершення повітряної тривоги.

- Ми їхали туди з надією, що все що кажуть то просто чутки, паніка... Що прильот був не по місту... Але, на жаль, ми помилилися... рашисти всеж таки добралися до нашого міста... 2 доби ми працювали майже без сну... Не вірилось до останнього... Коли заходили, коли йшли там де були раніше прилавки де сиділи продавці ходив персонал, бігали діти з батьками і обирали собі якісь товари... Я все життя купував все у комфі, завжди їздив тільки туди... Скільки ж вони життів загубили... Співчуваю родинам загиблих! Ми ніколи про це не забудемо! Ніколи не пробачимо! За ці 2 дні я побачив стільки героїв скільки не бачив за все життя! Цивільні, пожежні, військові, поліція... Я пишаюся, що працював з ними пліч о пліч! Сподіваюся, що ця страшна трагедія змусить усіх зробити правильний вибір та тепер ніхто не буде нехтувати повітряною тривогою, - написав на своїй сторінці рятувальник Владислав Чорнокондратенко.

Нагадаємо, що гасіння пожежі та розбору завалів долучилися рятувальники з усієї Полтавщини, Києва, Черкащини та Кіровоградщини. Також троє рятувальників постраждали. Нині рятувальники та комунальники продовжують розчищати зруйновані конструкції торгівельного центру.