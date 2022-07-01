В Україну спростили процедуру реєстрації смерті та народження під час війни

Сьогодні, 16:48 Переглядів: 241

Реєструватимуть смерть та народження незалежно від місця проживання.

Верховна Рада спростила встановлення фактів народження та смерті на територіях, де діє надзвичайний чи воєнний стан.Відповідний законопроєкт (№7310 від 21 квітня 2022 року) підтримали депутати 1 липня.

Так, документ передбачає зміни в Цивільному кодексі, які дозволять родичам, батькам, або законним представникам подавати заяву про факт смерті або народження до будь-якого суду незалежно від місця проживання заявника.

Також зміни передбачають невідкладний розгляд таких справ у суді, а ухвалене рішення підлягає негайному виконанню.

Рішення суду про факт смерті чи народження може бути оскаржене згідно з загальним порядком Цивільного кодексу.

Оскарження при цьому не призупинятиме виконання рішення суду.

Крім того, заявників у такому разу звільняють від сплати судового збору.



