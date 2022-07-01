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Кременчук, Україна, Світ

В Україну спростили процедуру реєстрації смерті та народження під час війни

Сьогодні, 16:48 Переглядів: 241

 Реєструватимуть смерть та народження незалежно від місця проживання.

Верховна Рада спростила встановлення фактів народження та смерті на територіях, де діє надзвичайний чи воєнний стан.Відповідний законопроєкт (№7310 від 21 квітня 2022 року) підтримали депутати 1 липня. 

Так, документ передбачає зміни в Цивільному кодексі, які дозволять родичам, батькам, або законним представникам подавати заяву про факт смерті або народження до будь-якого суду  незалежно від місця проживання заявника.

Також зміни передбачають невідкладний розгляд таких справ у суді, а ухвалене рішення підлягає негайному виконанню.

Рішення суду про факт смерті чи народження може бути оскаржене згідно з загальним порядком Цивільного кодексу.

Оскарження при цьому не призупинятиме виконання рішення суду.

Крім того, заявників у такому разу  звільняють від сплати судового збору.


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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Антикризовий медіацентр
Теги: реєстрація смерть народження
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