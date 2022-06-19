росія відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера «москва»

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В російській федерації відмовляються визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера «москва». Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України

«Чиновники та спецслужби продовжують змушувати родини російські моряків приховувати інформацію про своїх загиблих на « москва » родичів. 27 членів екіпажу серед яких 19 строковиків до тепер вважаються зниклими безвісті. В Севастополі офіційно поховали лише мічмана Вахрушева», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що родичів загиблих моряків відмовляються приймати як у командуванні вмф рф та командуванні чорноморського флоту, так і в органах влади та соціального забезпечення. Їх спрямовують до групи психологів, медиків та юристів яка була спеціально створена для приховування інформації про загиблих та зниклих безвісті окупантів-строковиків. Дізнавшись про бажання родичів оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ до них додому та за місцем роботи приходять співробітники фсб та проводять “розяснювальну роботу” з погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці.

Нагадаємо 13 квітня стало відомо, що Україна завдала удару ракетами Нептун по російському крейсеру флагману ЧФ рф «москва». 14 квітня міноборони рф підтвердило вибух на крейсері, але заявило, що на борту здетонував боєкомплект, моряків евакуювали, а сам крейсер зберіг плавучість. Потім російське міністерство заявило, що крейсер затонув під час буксирування до Севастополя в умовах шторму.





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