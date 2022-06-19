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17 червня на війні з росією загинуло троє захисників з Лубенщини

Сьогодні, 16:58 Переглядів: 474

 20 та 21 червня - дні жалоби у Лубенській громаді

17 червня, обороняючи Україну від російського війська, загинули троє військових з Лубенської громади, повідомляє Лубенська міськрада. Це  старший сержант Володимир Андрійович Арсененко, солдат Олексій Миколайович Пантелей та сержант Вячеслав Миколайович Панченко.

Володимира Арсененка (26.08.1983 – 17.06.2022) знали на позивний “Веселий”, який отримав ще навчаючись у Лубенській школі №1. Пізніше навчався у Лубенському лісотехнічному коледжі, створив невеликий приватний бізнес. Мав дружину та сина.


Олексій Пантелей (29.03.1985 – 17.06.2022) родом із села Тарасенкове Оржицького району. Закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки. У Лубни разом із дружиною, сином та донькою переїхали не так давно.


Вячеслав Панченко (21.02.1980 -17.06.2022) закінчив Лубенську школу №5, згодом – професійно-технічне училище у с. Войниха. Після служби в армії залишився понадстроково. Згодом повернувся у рідне місто, але з перших же днів повномасштабної збройної агресії рушив до військкомату і став на захист Батьківщини.


20 і 21 червня на Лубенщині оголосили жалобу за загиблими.



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Автор: Олеся Данилова
Теги: війна загиблі на війні
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