Рада заборонила російську музику в публічних місцях та медіа

Сьогодні, 16:17 Переглядів: 118

Окремо створять список тих виконавців, що засуджують агресію рф

Верховна Рада заборонила російську музику в українських медіа та у громадському просторі. Відповідний проект закону ухвалили сьогодні, 19 червня.

Згідно з документом, публічне виконання та демонстрація, а також використання фонограм, відеограм та музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресію, - заборонені.

Обмеження діятимуть на період до звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку росії.

Крім того, в Україні окремо створять список виконавців, які засуджують агресію рф – їхні композиції можуть лунати на радіо та в публічному просторі.

Законом також забороняється відтворювати музику та фільми у салоні автобусів та таксі без згоди пасажирів.

При цьому частка українських пісень має сягати як мінімум 40% від кількості композиції радіомовлення.

Також державною мають говорити у 75% добового обсягу теле- та радіоефірів.