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Рада заборонила російську музику в публічних місцях та медіа

Сьогодні, 16:17 Переглядів: 118

 Окремо створять список тих виконавців, що засуджують агресію рф

Верховна Рада заборонила російську музику в українських медіа та у громадському просторі. Відповідний проект закону ухвалили сьогодні, 19 червня. 

Згідно з документом, публічне виконання та демонстрація, а також використання фонограм, відеограм та музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресію, - заборонені.

Обмеження діятимуть на період до звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку росії. 

Крім того, в Україні окремо створять список виконавців, які засуджують агресію рф – їхні композиції можуть лунати на радіо та в публічному просторі.

Законом також забороняється відтворювати музику та фільми у салоні автобусів та таксі без згоди пасажирів.

При цьому частка українських пісень має сягати як мінімум 40% від кількості композиції радіомовлення. 

Також державною мають говорити у 75% добового обсягу теле- та радіоефірів.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: російська музика
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