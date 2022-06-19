На Полтавщині працює майже 3,5 тисячі сільгосппідприємств

19 червня в Україні відзначають День фермера. Як повідомляє Мінагрополітики, цієї весни фермери засіяли понад 13 млн га сільськогосподарських земель по всій Україні. І завдяки їм Україна готується зібрати урожай у 65 млн тонн зернових, зернобобових та олійних.
Паралельно аграрії та фермери усю війну допомагають армії, переселенцям і мешканцям територій, де тривають активні бойові дії, підтримуючи їх продовольством та забезпечуючи іншими гуманітарними потребами.
За даними міністерства, на Полтавщині працює 3 тис 470 сільгосппідприємств, 2 тис 505 фермерських господарств та 80 переробних підприємств.
У цій сфері задіяно 30,1 тисяча людей.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер