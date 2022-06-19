На Полтавщині невідомі прив’язали до воріт будинку саморобну розтяжку

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18 червня, близько 8 години ранку, до відділення поліції №2 (м Лохвиця) Миргородського райвідділу, надійшла інформація про підозрілий предмет, виявлений на хвіртці в’їзних воріт одного із домогосподарств Лохвиці.

На місці події слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти вибухотехнічної служби виявили імовірний вибухонебезпечний предмет. За попередніми висновками вибухотехніків, виявлений предмет може бути саморобною розтяжкою на основі страйкбольних гранат. Вилучений речовий доказ направлено на експертне дослідження.

За вказаним фактом поліція здійснює перевірку та встановлює причетних до нього осіб.

Правоохоронці нагадують, що зважаючи на високу вірогідність ворожих провокацій та створення вибухонебезпечних пасток, що можуть влаштовувати диверсанти та прибічники ворога, закликаємо громадян суворо дотримуватися правил безпеки.

Будьте максимально уважними! Міни, «розтяжки» та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути як у населених пунктах, так і на заміському відкритому просторі: у полях, лісах чи на узбіччях доріг.

Якщо ви виявили підозрілий предмет: