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На Полтавщині невідомі прив’язали до воріт будинку саморобну розтяжку

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 334

 

Що робити, якщо виявили підозрілий предмет

18 червня, близько 8 години ранку, до відділення поліції №2 (м Лохвиця) Миргородського райвідділу, надійшла інформація про підозрілий предмет, виявлений на хвіртці в’їзних воріт одного із домогосподарств Лохвиці.

На місці події слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти вибухотехнічної служби виявили імовірний вибухонебезпечний предмет. За попередніми висновками вибухотехніків, виявлений предмет може бути саморобною розтяжкою на основі страйкбольних гранат. Вилучений речовий доказ направлено на експертне дослідження.

За вказаним фактом поліція здійснює перевірку та встановлює причетних до нього осіб.

Правоохоронці нагадують, що зважаючи на високу вірогідність ворожих провокацій та створення вибухонебезпечних пасток, що можуть влаштовувати диверсанти та прибічники ворога, закликаємо громадян суворо дотримуватися правил безпеки.

Будьте максимально уважними! Міни, «розтяжки» та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути як у населених пунктах, так і на заміському відкритому просторі: у полях, лісах чи на узбіччях доріг.

Якщо ви виявили підозрілий предмет:

  • У жодному разі не чіпайте його
  • Негайно відійдіть на безпечну відстань та повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС «101» або до поліції «102»
  • Попередьте перехожих про можливу небезпеку
  • Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета
  • Батькам та дорослим, які доглядають за дітьми, нагадуємо про персональну відповідальність за їх безпеку та необхідність навчання правил поведінки у випадку виявлення невідомих предметів
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Автор: Альона Душенко
Теги: бомба поліція
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